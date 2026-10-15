 O nouă universitate americană de prestigiu, în centrul unui scandal de agresiune sexuală. Incidentul ar fi avut loc la o petrecere | adevarul.ro
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O nouă universitate americană de prestigiu, în centrul unui scandal de agresiune sexuală. Incidentul ar fi avut loc la o petrecere

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O nouă anchetă privind o presupusă agresiune sexuală a fost deschisă în apropierea unei universități de prestigiu din Statele Unite. O tânără de 21 de ani susține că a fost agresată în timpul unei petreceri organizate într-o casă a unei fraternități. Poliția nu a formulat deocamdată acuzații penale.

Campusul Universității din Chicago
Campusul Universității din Chicago Foto: X/NewsTongue

Poliția din Chicago investighează plângerea unei femei care susține că a fost agresată sexual în timpul unei petreceri organizate în apropierea campusului Universității din Chicago, într-un context în care violența sexuală din mediul universitar american se află tot mai mult în atenția publică, scrie Mediafax.

Poliția a anunțat miercuri că nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare, la o zi după ce reprezentanții universității au publicat o alertă potrivit căreia fusese identificată o persoană de interes pentru anchetatori.

Cazul apare într-o perioadă marcată de controverse privind modul în care Universitatea Cornell a gestionat acuzațiile unei femei care susține că a fost drogată și agresată sexual de mai mulți membri ai unei fraternități în 2024. O investigație desfășurată în campus a dus la sancțiuni disciplinare interne, dar nu au fost formulate acuzații penale.

O tânără de 21 de ani susține că a fost agresată la o petrecere

Universitatea din Chicago, una dintre instituțiile de cercetare de top din Statele Unite, cu aproximativ 18.000 de studenți, a transmis că o femeie a raportat o agresiune sexuală care ar fi avut loc duminică dimineață, în timpul unei petreceri organizate în casa fraternității Alpha Epsilon Pi.

Potrivit universității, presupusul agresor a fugit din clădire după ce a fost confruntat de o altă persoană.

Poliția din Chicago a precizat că femeia, în vârstă de 21 de ani, a raportat incidentul autorităților și s-a prezentat la spital pentru îngrijiri medicale.

Universitatea a menționat că aceasta nu este studentă a instituției.

Miercuri, poliția nu a furnizat imediat o copie a raportului incidentului, solicitată de Associated Press.

Prietenii tinerei ar fi găsit-o într-o baie, alături de un bărbat

Publicația Chicago Sun-Times, care citează raportul poliției, scrie că tânăra le-a declarat anchetatorilor că băuse alcool și dansase la petrecere, înainte de a începe să se simtă rău.

Potrivit aceluiași document, două dintre prietenele sale ar fi găsit-o ulterior într-o baie, alături de un bărbat. Femeia nu era „pe deplin conștientă”, iar amândoi erau parțial dezbrăcați.

Prietenele tinerei le-au spus polițiștilor că, pentru a intra în baie, au fost nevoite să își facă loc printre mai mulți bărbați care „aclamau și păreau să încurajeze ceea ce se întâmpla înăuntru”, potrivit Chicago Sun-Times.

Fraternitatea neagă implicarea membrilor săi

Fraternitatea Alpha Epsilon Pi susține că niciun membru al său nu a participat la presupusa agresiune și nici nu a încurajat-o.

Filiala fraternității de la Universitatea din Chicago a transmis că membrii săi au intervenit pentru a o ajuta pe femeie imediat după ce au fost alertați de una dintre prietenele acesteia și au încheiat petrecerea pe loc.

„Nu există absolut nicio dovadă că vreun membru AEPi a participat la această agresiune sau că știa despre ea în timp ce avea loc”, a declarat miercuri Jonathan Pierce, purtătorul de cuvânt al organizației naționale a fraternității.

Reprezentanții fraternității au mai susținut că presupusul agresor a fost urmărit și alungat din clădire, iar camerele de supraveghere l-au surprins în timp ce fugea.

Oficialii universității au precizat că persoana de interes identificată de anchetatori nu este studentă și nu are nicio altă afiliere cu instituția.

Universitățile americane, în centrul mai multor controverse

Cazul de la Chicago vine după ce, luna trecută, o femeie a intentat un proces împotriva Universității Cornell și a șapte membri ai unei fraternități, susținând că a fost agresată sexual în repetate rânduri, în octombrie 2024.

Femeia a sesizat poliția universității trei săptămâni mai târziu și a oferit o declarație detaliată, însă procurorii locali nu au formulat acuzații penale. Bărbații vizați au negat că ar fi comis faptele.

Marți, Cornell a anunțat interzicerea petrecerilor în casele fraternităților până anul viitor. Universitatea a precizat că va implica și Poliția statului New York în investigațiile privind agresiunile sexuale din campus.

Fraternitățile se află sub supraveghere și la Universitatea din Arizona, care a suspendat activitățile acestora la începutul lunii, după mai multe sesizări privind agresiuni, ritualuri de inițiere abuzive și alte comportamente necorespunzătoare.

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