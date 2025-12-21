Scandalul Epstein: 16 fişiere au dispărut de pe pagina web a Departamentului Justiţiei din SUA, inclusiv o fotografie cu Trump. „Ce altceva se ascunde?”

La mai puţin de o zi după ce au fost postate, cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein, printre care și o fotografie cu preşedintele Donald Trump, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public, relatează AP.

Printre fişierele lipsă, care erau disponibile vineri şi nu mai erau accesibile sâmbătă, se numără și imagini cu picturi reprezentând femei nud şi una care arăta o serie de fotografii de-a lungul unui bufet şi în sertare, potrivit News.ro, care citează agenția de presă străină.

În respectiva imagine, într-un sertar, printre alte fotografii, se afla o fotografie a lui Trump, alături de Epstein, Melania Trump şi asociata de lungă durată a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

„Fotografiile şi alte materiale vor continua să fie revizuite”

Departamentul de Justiţie nu a răspuns sâmbătă la întrebările privind motivul dispariţiei fişierelor.

Într-o postare pe X, aceeași autoritate a declarat că „fotografiile şi alte materiale vor continua să fie revizuite şi redactate în conformitate cu legea, cu multă prudenţă, pe măsură ce primim informaţii suplimentare”.

Dispariția fişierelor a alimentat, în mediul online, speculaţiile cu privire la ceea ce a fost eliminat şi la motivul pentru care publicul nu a fost informat, alimentând intriga de lungă durată cu privire la Epstein şi la personalităţile puternice care îl înconjurau.

„Avem nevoie de transparenţă”

Lipsa imaginii cu o fotografie a lui Trump a fost semnalată într-o postare pe X de Democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilo:

„Ce altceva se ascunde? Avem nevoie de transparenţă pentru publicul american”.

Episodul a adâncit îngrijorările care apăruseră deja în urma publicării mult aşteptate a documentelor de către Departamentul de Justiţie. Cele zeci de mii de pagini făcute publice nu au oferit prea multe informaţii noi despre infracţiunile lui Epstein sau despre deciziile procuraturii care i-au permis să evite acuzaţii federale grave timp de ani de zile, omiţând în acelaşi timp unele dintre cele mai urmărite materiale, inclusiv interviurile FBI cu victimele şi notele interne ale Departamentului de Justiţie privind deciziile de punere sub acuzare.

Unele dintre cele mai importante documente aşteptate despre Epstein nu se regăsesc nicăieri în dezvăluirile iniţiale ale Departamentului de Justiţie, care se întind pe zeci de mii de pagini.

Lipsesc interviurile FBI cu supravieţuitorii şi notele interne ale Departamentului de Justiţie care examinează deciziile de punere sub acuzare. Este vorba de documente care ar fi putut ajuta la explicarea modului în care anchetatorii au privit cazul şi a motivului pentru care Epstein a fost autorizat în 2008 să pledeze vinovat pentru o acuzaţie relativ minoră de prostituţie la nivel de stat.

Lacunele nu se opresc aici.

Documentele, care trebuie publicate în conformitate cu o lege recentă adoptată de Congresul SUA, abia dacă menţionează câteva personalităţi influente asociate de mult timp cu Epstein, printre care fostul prinţ Andrew al Marii Britanii, ceea ce ridică în continuare întrebăr despre cine a fost anchetat, cine nu a fost şi în ce măsură dezvăluirile contribuie cu adevărat la responsabilitatea publică.

Noutăţile interesante se referă la informaţii despre decizia Departamentului de Justiţie de a renunţa la ancheta asupra lui Epstein în anii 2000, ceea ce i-a permis acestuia să pledeze vinovat la acuzaţia la nivel statal, precum şi o plângere din 1996, necunoscută până acum, în care Epstein era acuzat de furtul unor fotografii cu copii.

Până acum, au fost publicate multe imagini cu reşedinţele lui Epstein din New York şi Insulele Virgine Americane, precum şi câteva fotografii cu vedete şi politicieni.

Au fost prezentate fotografii inedite cu fostul preşedinte Bill Clinton, dar foarte puţine cu Trump. Ambii au fost asociaţi cu Epstein, dar de atunci au renegat aceste prietenii. Niciunul dintre ei nu a fost acuzat de vreo faptă ilegală în legătură cu Epstein şi nu există indicii că fotografiile ar fi jucat un rol în procesele penale intentate împotriva lui.

Deși termenul limită pentru a face totul public a fost stabilit de Congres pentru vineri, Departamentul de Justiţie a declarat că intenţionează să publice documentele în mod continuu, dând vina pe întârziere pe procesul îndelungat de ascundere a numelor supravieţuitorilor şi a altor informaţii de identificare. Departamentul nu a dat niciun aviz cu privire la momentul în care ar putea sosi mai multe documente.

Abordarea i-a înfuriat pe unii dintre acuzatorii lui Epstein şi pe membrii Congresului care au luptat pentru adoptarea legii care a obligat departamentul să acţioneze.

„Simt că, din nou, Departamentul de Justiţie, sistemul judiciar ne dezamăgeşte”, a declarat Marina Lacerda, care susţine că Epstein a început să abuzeze sexual de ea în vila sa din New York City când ea avea 14 ani.

Procurorii federali din New York l-au acuzat pe Epstein de trafic sexual în 2019, dar acesta s-a sinucis în închisoare după arestare.

Documentele făcute acum publice reprezintă doar o mică parte din potenţialele milioane de pagini de dosare aflate în posesia departamentului. Într-un exemplu, procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că procurorii federali din Manhattan aveau peste 3,6 milioane de dosare din anchetele privind traficul sexual în cazul Epstein şi Maxwell, deşi multe dintre acestea conţineau materiale duplicate deja predate de FBI.

Multe dintre înregistrările publicate până acum au fost făcute publice în dosarele judiciare, comunicatele Congresului sau cererile de acces la informaţii, însă, pentru prima dată, toate se aflau într-un singur loc şi erau disponibile publicului pentru a fi consultate gratuit.

Cele noi au fost preponderent lipsite de contextul necesar sau puternic cenzurate. Un document de 119 pagini marcat „Grand Jury-NY”, probabil provenind dintr-una dintre anchetele federale privind traficul sexual care au dus la acuzaţiile împotriva lui Epstein în 2019 sau Maxwell în 2021, a fost cenzurat în întregime.

Unii republicani ai lui Trump au profitat de imaginile cu Clinton, inclusiv de fotografiile democratului cu cântăreţii Michael Jackson şi Diana Ross. Au existat, de asemenea, fotografii cu Epstein alături de actorii Chris Tucker şi Kevin Spacey, şi chiar cu Epstein alături de prezentatorul de ştiri Walter Cronkite. Niciuna dintre fotografii nu avea legende şi nu s-a dat nicio explicaţie pentru motivul pentru care aceştia erau împreună.

Cele mai importante documente publicate până acum au arătat că, deși procurorii federali aveau ceea ce părea a fi un caz solid împotriva lui Epstein în 2007, nu l-au acuzat niciodată.

Transcrierile procedurilor marelui juriu, publicate pentru prima dată, au inclus mărturii ale agenţilor FBI care au descris interviurile pe care le-au avut cu mai multe fete şi tinere care au declarat că au fost plătite pentru a întreţine relaţii sexuale cu Epstein.

Una dintre ele avea doar 14 ani şi era în clasa a IX-a.

O victimă le-a povestit anchetatorilor că a fost agresată sexual de Epstein atunci când i-a respins avansurile, în timpul unui masaj.

„Le-am spus şi să mintă dacă sunt minore”

O alta, în vârstă de 21 de ani, a depus mărturie în faţa marelui juriu despre cum Epstein o angajase când avea 16 ani pentru a efectua masaje sexuale şi cum ea a continuat să recruteze alte fete pentru a face acelaşi lucru.

„Pentru fiecare fată pe care i-o aduceam, el îmi dădea 200 de dolari”, a spus ea Tânăra a mărturisit că erau în mare parte persoane pe care le cunoştea din liceu.

„Le-am spus şi să mintă dacă sunt minore şi să-i spună că au 18 ani”.

Printre documente se numără și transcrierea unui interviu realizat de avocaţii Departamentului de Justiţie, mai bine de un deceniu mai târziu, cu procurorul american care a supravegheat cazul, Alexander Acosta, despre decizia sa finală de a nu formula acuzaţii federale.

Fost secretar al muncii în timpul primului mandat al lui Trump, Acosta a invocat îngrijorări cu privire la faptul că juriul ar putea să nu creadă acuzaţiile aduse lui Epstein.

Acosta a mai spus că Departamentul de Justiţie ar fi putut fi mai reticent în a iniţia o urmărire penală federală într-un caz care se afla la limita legală între traficul sexual şi solicitarea de prostituţie, un aspect care este de obicei gestionat de procurorii statali.

„Un triumf şi o tragedie”

Sâmbătă, Jennifer Freeman, avocata care o reprezintă pe Maria Farmer, acuzatoarea lui Epstein, şi pe alţi supravieţuitori, a declarat că clienta sa se simte răzbunată după publicarea documentelor. Farmer a căutat ani de zile documente care să susţină afirmaţia ei că Epstein şi Maxwell erau în posesia unor imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

„Este un triumf şi o tragedie”, a spus avocata.

„Se pare că guvernul nu a făcut absolut nimic. S-au întâmplat lucruri oribile şi, dacă ar fi investigat măcar în cea mai mică măsură, l-ar fi putut opri.”