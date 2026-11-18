O prezentatoare de televiziune din Marea Britanie a surprins atât colegii de platou, cât și telespectatorii, după ce a anunțat în direct că este însărcinată la vârsta de 59 de ani. Dr. Renée Hoenderkamp, medic și coprezentatoare a postului GB News, a dezvăluit că urmează să devină mamă pentru a treia oară, la aproape patru decenii după ce a născut primul copil. Femeia a explicat ulterior că sarcina a fost obținută prin fertilizare in vitro, folosind ovule congelate în tinerețe.

Foto: GBNews/YouTube

Anunțul a fost făcut pe 14 noiembrie, în timpul unei transmisiuni în direct. Discuția din platou avea inițial o altă temă, însă prezentatoarea a decis să le dezvăluie colegilor o veste personală, notează publicația People.

„Sunt, evident, femeie, dar sunt și mamă. Sunt mama unui băiat adult și a unei fetițe foarte mici. Și am o veste pe care vreau să o împărtășesc astăzi cu cei din platou, de care nici ei, nici altcineva nu știe”, a spus Hoenderkamp.

Ulterior, aceasta a făcut anunțul: „Voi deveni în curând mama a trei copii”.

Prezentatoarea a precizat că este însărcinată în 12 săptămâni. Reacția colegilor săi, toți bărbați, a fost una de surprindere. Aceștia au început să vorbească simultan, unul dintre ei mărturisind că este confuz și întrebând-o dacă vorbește serios. După ce au înțeles vestea, colegii au felicitat-o, iar unul dintre ei s-a ridicat de la masă pentru a o îmbrățișa.

Are un fiu de 37 de ani și o fiică de opt ani

Dr. Renée Hoenderkamp are deja doi copii: un fiu în vârstă de 37 de ani și o fiică de opt ani. Într-un articol publicat ulterior în Daily Mail, aceasta a explicat că decizia de a deveni din nou mamă nu a fost una spontană, ci rezultatul unui parcurs personal care a început cu mulți ani în urmă.

Prezentatoarea a povestit că și-a congelat ovulele în jurul vârstei de 30 de ani, iar ulterior a apelat la fertilizare in vitro. Embrionii obținuți au fost testați pentru identificarea anomaliilor cromozomiale, iar sarcina actuală a apărut după a treia încercare.

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Hoenderkamp a dezvăluit că a aflat că va avea o fetiță și că sarcina evoluează bine.

Aceasta a explicat că, după nașterea primului copil, la 21 de ani, viața ei a luat o altă direcție. S-a despărțit de tatăl băiatului la scurt timp după naștere și a revenit la serviciu când copilul avea doar 28 de zile, acesta fiind îngrijit în principal de o bonă.

„Pe măsură ce am înaintat în jurul vârstei de 40 de ani, ceva s-a schimbat. Mă simțeam mai așezată, cariera mea era consolidată, iar ceasul meu biologic a început să își facă simțită prezența”, a povestit ea, explicând că fiica sa a venit pe lume când avea 50 de ani.

A primit mesaje în care era criticată pentru vârsta la care va deveni mamă

După anunțul făcut în direct, prezentatoarea a primit numeroase mesaje de felicitare, dar și comentarii critice din partea celor care au considerat că este prea în vârstă pentru a avea un copil.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, pe 15 noiembrie, Hoenderkamp le-a mulțumit celor care au felicitat-o și a transmis că nu este interesată de opiniile negative.

„Acum sunt din nou online, pentru a citi miile de mesaje prin care mă felicitați pentru vestea că voi avea o nouă fetiță. VĂ MULȚUMESC! În ceea ce îi privește pe ceilalți, nu mă interesează ce credeți”, a scris aceasta.

În articolul publicat în Daily Mail, femeia a povestit că unele dintre comentarii au fost deosebit de dure, fiind numită „dezgustătoare” și „revoltătoare”.

„Recunosc că există un detaliu neobișnuit. La 59 de ani, sunt considerabil mai în vârstă decât viitoarele mame în general și sunt deja mama unui băiat de 37 de ani și a unei fetițe de opt ani. Până când fiica mea se va naște anul viitor, voi fi împlinit deja 60 de ani”, a scris ea.

Prezentatoarea a spus că a considerat dureroase mesajele în care decizia de a aduce pe lume un copil atât de târziu era catalogată drept egoistă.

„Am mai puțini ani înainte, dar am înțelepciunea și răbdarea”

Hoenderkamp a recunoscut că nu poate garanta că va fi în viață atunci când fiica sa va împlini 20 sau 30 de ani, dar a subliniat că nimeni nu poate face o astfel de promisiune, indiferent de vârsta la care devine părinte.

„La 21 de ani aveam tinerețea de partea mea, dar mult mai puțină înțelegere a ceea ce presupune maternitatea. Aproape patru decenii mai târziu, deși am mai puțini ani înainte, am înțelepciunea, răbdarea și libertatea de a mă bucura de fiecare moment”, a explicat prezentatoarea.

Aceasta a mai spus că fetița va veni pe lume într-o familie în care este foarte dorită și în care este deja iubită.

„Într-o lume în care atât de multe dintre știrile pe care le primim sunt motive de tristețe, nu este acesta un lucru de sărbătorit?”, a încheiat ea.