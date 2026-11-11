Femeie nevăzătoare care a ajuns să piloteze avioane. Povestea italiencei care a acumulat peste 200 de ore de zbor: „Cerul nu are limite”

Lucia Sabrina Papa, o italiancă nevăzătoare din naștere, a reușit să transforme pasiunea pentru aviație într-un parcurs cu totul neobișnuit. Este prima elevă-pilot nevăzătoare din Italia și a acumulat peste 200 de ore de experiență la manșa mai multor aeronave, întotdeauna alături de un instructor.

Lucia Sabrina Papa, o italiancă nevăzătoare din naștere Foto: FB

Povestea sa a atras atenția publicului după ce femeia a vizitat pentru prima dată turnul de control al Aeroportului Roma Fiumicino. Marți, 10 noiembrie, aceasta a fost primită de ministrul italian pentru Dizabilități, Alessandra Locatelli, și de reprezentanții ENAV, compania care gestionează serviciile de navigație aeriană din Italia.

În timpul vizitei, Lucia Sabrina Papa a putut să descopere activitatea controlorilor de trafic aerian și tehnologia utilizată pentru monitorizarea și coordonarea zborurilor. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul ANACNA, asociația națională a controlorilor și asistenților de trafic aerian.

Visul de a zbura a început în copilărie

Lucia Sabrina Papa s-a născut pe 6 mai 1970, în localitatea Salice Salentino, din provincia Lecce, în sudul Italiei. Este nevăzătoare din naștere, din cauza unei distrofii retiniene.

Dorința de a zbura a apărut încă din copilărie, când locuia în apropierea aeroportului militar Fortunato Cesari din Galatina și asculta avioanele care treceau pe deasupra casei.

„Când eram copil, voiam să fiu avionul, nu pilotul, pentru că avionul zbura mai sus și mai repede decât păsările. Îmi imaginam acest cer, imens și liber, în timp ce, din locul în care mă aflam, pământul era plin de obstacole”, a povestit femeia.

Lucia Sabrina Pap a vizitat turnul de control al Aeroportului Roma Fiumicino Foto: FB

La vârsta de cinci ani s-a mutat la Roma, unde a urmat cursurile unei școli specializate pentru copii nevăzători. Ulterior, s-a întors în Puglia, a absolvit liceul pedagogic, iar în 1990 a urmat un curs de informatică la Institutul pentru Nevăzători Cavazza din Bologna.

Un muzeu pentru nevăzători a fost inaugurat în Bucureşti. „Arată că incluziunea nu este un gest simbolic”

Din 1992 a lucrat la Roma, în cadrul companiei IBM, ca programator și specialist IT. Pasiunea pentru aviație a rămas însă prezentă, iar în 2016 a început să facă primii pași spre îndeplinirea visului din copilărie.

Cum a reușit să piloteze avioane fără să vadă

Lucia Sabrina Papa a început acest parcurs cu sprijinul asociațiilor „Baroni Rotti” și We-Fly Team. Inițial, a participat la zboruri în calitate de pasager, însă treptat a început să preia comenzile aeronavelor, până când a găsit un instructor dispus să o ajute să-și depășească limitele.

A învățat să piloteze mai multe tipuri de aparate de zbor, printre care ultraușoarele Sky Arrow și Tecnam P-92, cu două locuri, avioanele Cessna 152 și 172, dar și aeronava de acrobație Extra EA-200. A încercat inclusiv să piloteze un elicopter, însă spune că preferă avioanele.

Un rol esențial în pregătirea sa l-a avut metoda de comunicare dezvoltată împreună cu instructorul. Cei doi au conceput un sistem tactil care îi permite să perceapă poziția aeronavei și să interpreteze instrumentele de bord.

„Am învățat ce trebuie să fac și când trebuie să fac. Instructorul stă permanent lângă mine și, așa cum spun eu, reprezintă ochii mei”, a explicat femeia potrivit wantedinrome.

Până în prezent, a acumulat 200 de ore de zbor cu aeronave ultraușoare, iar în prezent se pregătește și pilotează aeronave din categoria aviației generale. Nu deține o licență de pilot privat și zboară în continuare alături de un instructor.

Povestea sa a devenit subiectul unui documentar

Experiența Luciei Sabrina Papa este relatată în autobiografia „Volando nell’invisibile” („Zburând în invizibil”), în care vorbește despre pasiunea pentru aviație și despre drumul parcurs pentru a-și îndeplini visul.

Povestea sa a fost prezentată și în documentarul „Chiudi gli occhi e vola” („Închide ochii și zboară”), realizat în 2019 de regizoarea Julia Pietrangeli. Filmul urmărește experiența femeii în Franța, alături de organizația Les Mirauds Volants, o asociație a piloților nevăzători care utilizează instrumente cu semnale audio pentru transmiterea informațiilor despre zbor.

Prezentă la vizita de la Fiumicino, ministrul italian pentru Dizabilități, Alessandra Locatelli, a descris povestea femeii drept „o mărturie extraordinară de pasiune, determinare și libertate”.

Oficialul a subliniat că experiența Luciei Sabrina Papa arată cât de importante sunt oportunitățile concrete pentru persoanele cu dizabilități și necesitatea eliminării prejudecăților care le pot limita posibilitățile de dezvoltare.