 Alexia Putellas, trei Baloane de Aur și o carieră impresionantă! Povestea mijlocașei care a petrecut 14 ani în tricoul Barcelonei | adevarul.ro
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Alexia Putellas, trei Baloane de Aur și o carieră impresionantă! Povestea mijlocașei care a petrecut 14 ani în tricoul Barcelonei

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Alexia Putellas a câștigat Balonul de Aur feminin în 2026 și a ajuns la al treilea trofeu de acest fel din carieră.

Alexia Putellas a câștigat Balonul de Aur feminin în 2026
Alexia Putellas a câștigat Balonul de Aur feminin în 2026 Foto: Getty Images

Mijlocașa spaniolă, în vârstă de 32 de ani, a avut un rol important în sezonul reușit de Barcelona. A marcat de 20 de ori în cele 43 de partide disputate în stagiunea 2025-2026 și a contribuit la cucerirea titlurilor din Liga Campionilor și campionatul Spaniei.

Evoluțiile sale au convins juriul să o plaseze pe primul loc în clasamentul pentru Balonul de Aur, distincție acordată pentru performanțele din sezonul trecut. În această vară, după 14 ani petrecuți la Barcelona, Putellas a ales să înceapă un nou capitol în Anglia, la London City Lionesses.

Putellas: „Am avut parte de experiențe extraordinare ca echipă!”

După ce a primit trofeul în cadrul ceremoniei de la Londra, fotbalista a vorbit despre valoarea acestei reușite și a ținut să le evidențieze pe colegele alături de care a obținut rezultatele care au adus-o din nou în fruntea fotbalului feminin.

„Le mulțumesc celor care au considerat că merit acest premiu. Nu știu ce să spun, sunt atât de multe lucruri! Felicitări tuturor celor nominalizați și felicitări tuturor câștigătorilor. Vreau să încep prin a le mulțumi colegelor mele de echipă. Cred că oricare dintre cele prezente aici ar fi putut câștiga pe bună dreptate acest trofeu și ar fi putut ține acest discurs în locul meu, chiar acum. Este o mare plăcere să joc alături de fiecare dintre voi.

Am avut parte de experiențe extraordinare ca echipă. Am depășit împreună dificultăți, accidentări și momente la care nu ne-am fi așteptat. Pentru mine, a fost o mare mândrie să fiu căpitanul acestei echipe. Tuturor băieților și fetelor din întreaga lume: dacă iubiți fotbalul și vreți să jucați fotbal, atunci jucați! Nu contează dacă sunteți băiat sau fată. Nu contează de unde veniți. Nu ascultați pe nimeni care vă spune că nu puteți reuși. Credeți în voi înșivă!”, a transmis Alexia Putellas pe scena de la Londra.

Alexia Putellas
Alexia Putellas Foto: Facebook

Alexia Putellas a câștigat de 3 ori Balonul de Aur

Alexia Putellas s-a născut pe 4 februarie 1994, în Mollet del Vallès, o localitate din apropierea Barcelonei. A început să se remarce încă de la o vârstă fragedă, iar în 2012 a ajuns la clubul care avea să-i definească întreaga carieră. Înainte de transferul la Barcelona, a jucat pentru Espanyol și Levante. În cei 14 ani petrecuți la prima echipă a Barcelonei, mijlocașa spaniolă a devenit un nume de referință în fotbalul feminin. A bifat peste 500 de meciuri și a înscris 232 de goluri, cifre care au transformat-o în cea mai bună marcatoare din istoria echipei feminine a clubului catalan, conform BBC.

Palmaresul său la Barcelona este impresionant

  • Putellas a câștigat de patru ori Liga Campionilor, în sezoanele 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024 și 2025-2026.
  • În vitrina sa se mai află 10 titluri de campioană a Spaniei, 10 Cupe ale Reginei și șase Supercupe naționale.
  • Cu ajutorul acesteia, Barcelona a reușit să câștige toate cele patru competiții majore în care a participat: campionatul, Cupa Reginei, Supercupa Spaniei și Liga Campionilor. Putellas a avut o contribuție importantă la aceste rezultate, cu 20 de goluri în 43 de partide, dintre care șapte în cea mai importantă competiție europeană.
  • Spaniola a câștigat Balonul de Aur în 2021 și 2022, devenind prima fotbalistă care a obținut distincția în ani consecutivi. Cu trofeul din 2026, ea și-a consolidat locul printre cele mai importante jucătoare din istoria acestui sport.

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