 Cutremur pe bursa tehnologică: Giganții cipurilor pierd miliarde într-o singură zi pe fondul temerilor privind AI | adevarul.ro
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Cutremur pe bursa tehnologică: Giganții cipurilor pierd miliarde într-o singură zi pe fondul temerilor privind AI

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Acțiunile companiilor din industria semiconductorilor s-au prăbușit marți la nivel global, pe fondul intensificării temerilor privind sustenabilitatea boomului inteligenței artificiale, înainte ca unele dintre cele mai mari companii din Silicon Valley să își publice rezultatele financiare în această săptămână.

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Acțiunile companiilor din industria semiconductorilor s-au prăbușit la nivel global FOTO Arhivă

La ora 09:36 ET (16:36, ora României), acțiunile producătorilor de cipuri de memorie Micron și SanDisk (NASDAQ: SNDK) scădeau cu peste 8%, în timp ce Western Digital pierdea mai mult de 11%, transmite platforma investing.com.

Intel înregistra un declin de aproximativ 6%, Marvell Technology scădea cu 7,5%, iar Applied Materials pierdea circa 6,5%. AMD se deprecia cu 8,1%, acțiunile nou-listate în SUA ale companiei sud-coreene SK Hynix coborau cu 6,8%, iar Super Micro Computer înregistra un recul de 7,1%.

În acest context, indicele Philadelphia Semiconductor Index, care urmărește evoluția sectorului producătorilor de cipuri, a coborât la cel mai redus nivel din ultimele peste două luni.

Nvidia a pierdut statutul de cea mai valoroasă companie listată

Valul de vânzări a început luni, când acțiunile Nvidia au scăzut cu 5% pe bursa din New York, ceea ce a făcut ca gigantul cipurilor pentru inteligență artificială să își piardă poziția de cea mai valoroasă companie listată din lume.

Declinul a venit după ce The Wall Street Journal a relatat că Nvidia poartă discuții pentru a contribui cu aproximativ 250 de miliarde de dolari la un proiect uriaș de centre de date asociat OpenAI. Între timp, Apple a depășit Nvidia în clasamentul bursier, după ce acțiunile sale au avansat cu aproximativ 25% de la începutul anului.

Scăderile s-au extins și pe piețele asiatice marți, pe măsură ce investitorii s-au retras din acțiunile unora dintre cei mai mari beneficiari ai boomului AI.

Indicele sud-coreean Kospi s-a prăbușit cu aproximativ 11%, declanșând al optulea mecanism de întrerupere temporară a tranzacțiilor („circuit breaker”) din acest an. Tranzacționarea a fost suspendată pentru scurt timp după o scădere de 8%, iar după reluare indicele și-a accentuat pierderile și a închis cu un minus de 10,8%.

Acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix, cele mai importante companii din indice, au încheiat ședința cu scăderi de 13%, respectiv 15%.

În Japonia, indicele Nikkei 225 a pierdut 4%, iar producătorul de cipuri de memorie Kioxia – unul dintre cei mai performanți emitenți ai primei jumătăți a anului – s-a depreciat cu 18%.

SK Hynix, unul dintre principalii furnizori de cipuri de memorie cu lățime mare de bandă (HBM) pentru Nvidia, s-a numărat printre cei mai mari câștigători ai valului de investiții în inteligența artificială, ceea ce a făcut ca acțiunile sale să fie deosebit de sensibile la schimbările de sentiment ale investitorilor.

Temeri privind finanțarea investițiilor în AI și concurența din China

Analiștii pun reculul pieței pe seama mai multor factori, printre care îngrijorările privind modul în care sunt finanțate investițiile în infrastructura pentru inteligență artificială, progresele Chinei în dezvoltarea industriei semiconductorilor și concurența tot mai puternică venită din partea producătorilor chinezi de cipuri.

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Producătorul chinez de cipuri de memorie CXMT a înregistrat un salt spectaculos de 466% la debutul său pe Bursa din Shanghai, pe 27 iulie, în cadrul celui mai mare IPO din Asia din 2026.

Listarea a atras 8,6 miliarde de dolari, ridicând valoarea de piață a companiei la 3.300 de miliarde de yuani (aproximativ 487,73 miliarde de dolari), echivalentul a aproape jumătate din capitalizarea rivalului american Micron, potrivit Reuters.

Piețele de credit transmit semnale de avertizare

Pesimismul investitorilor a fost amplificat și de evoluția piețelor de credit. Un indicator-cheie al riscului asociat datoriilor companiilor care beneficiază de boomul AI crește rapid, semnalând îngrijorări tot mai mari cu privire la cheltuielile uriașe ale marilor companii din tehnologie pentru centre de date, cipuri și memorii.

Contractele de tip credit-default swap (CDS) aferente companiilor Oracle, SpaceX, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom și Nvidia – instrumente financiare utilizate de investitori pentru a se proteja împotriva riscului de neplată al obligațiunilor corporative – au atins niveluri record în ultimele zile, potrivit datelor LSEG.

Evoluția reflectă și vânzările masive de obligațiuni emise de marile companii din domeniul cloud, care investesc sute de miliarde de dolari în construirea de centre de date și dezvoltarea modelelor de inteligență artificială, în timp ce investitorii devin tot mai preocupați de volumul datoriei acumulate.

„Piețele de credit nu gestionează bine incertitudinea, iar lipsa de predictibilitate privind ritmul și costurile finanțării inteligenței artificiale declanșează în acest moment o veritabilă criză de încredere”, a declarat John Aylward, director de investiții al administratorului de active Sona Asset Management.

Oracle, sub presiune după planul de investiții

Presiunea este cea mai puternică asupra Oracle. Luni, contractele CDS pe cinci ani ale companiei se tranzacționau la 215 puncte de bază, față de 144 de puncte de bază la începutul anului. Acest lucru înseamnă că investitorii trebuie să plătească 215.000 de dolari pe an pentru a asigura împotriva riscului de neplată o expunere de 10 milioane de dolari pe datoria companiei.

Oracle a anunțat luna trecută că intenționează să investească 70 de miliarde de dolari în următorul an pentru extinderea infrastructurii de centre de date. Decizia a determinat agenția S&P Global Ratings să reducă ratingul de credit al companiei la BBB-, cu doar o treaptă peste categoria „junk” (nerecomandată investițiilor). Agenția a invocat perspectivele incerte privind profitabilitatea, în contextul investițiilor masive ale Oracle în inteligența artificială.

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