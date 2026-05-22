Trump anunță că ar putea lipsi de la nunta fiului său. „Am chestia asta numită Iran şi alte lucruri”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, 21 mai, că s-ar putea să rateze în acest weekend nunta fiului său Don Jr., întrucât este un „moment nepotrivit”, în special din cauza conflictului cu Iranul.

„I-ar plăcea foarte mult să vin. Este în cadru restrâns, voi încerca să merg. I-am spus: «Nu este momentul potrivit pentru mine. Am chestia asta numită Iran şi alte lucruri»”, le-a spus preşedintele american jurnaliştilor în Biroul Oval.

Acesta adaugă că, indiferent dacă va participa sau nu la nuntă, presa îl critică.

„Sunt oricum în pierdere. Dacă mă duc, sunt criticat. Dacă nu mă duc, sunt criticat, de presa mincinoasă, desigur”, a mai spus Donald Trump, urându-i fiului său o „căsnicie foarte frumoasă”.

Preşedintele american este tatăl a cinci copii proveniţi din trei căsnicii diferite.

Cine este Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. s-a născut pe 31 decembrie 1977, în New York City, fiind cel mai mare dintre copiii președintelui SUA.

Este copilul din prima căsătorie a lui Donald Trump cu Ivana Trump, mariaj care a durat între 1977 și 1990.

Don Jr. este administrator și vicepreședinte executiv al Trump Organization, conducând compania împreună cu fratele său mai mic, Eric Trump. În timpul primului mandat prezidențial al tatălui lor, cei doi frați au continuat să facă afaceri și investiții în țări străine și să încaseze plăți de la guverne străine pentru proprietățile lor din SUA, în ciuda promisiunii că nu vor face acest lucru.

De asemenea, a fost membru al juriului în emisiunea de tip reality-show „The Apprentice”, în care apărea tatăl său. În plus, a publicat cărțile „Triggered” în 2019 și „Liberal Privilege” în 2020.

Donald Trump Jr. a fost implicat activ în campaniile prezidențiale ale tatălui său, Donald Trump, din 2016 și 2020, fiind asociat cu mai multe controverse politice.

El a participat la întâlnirea cu o avocată rusă care promitea informații compromițătoare despre Hillary Clinton și a promovat ulterior teoria „alegerilor furate” după scrutinul din 2020. De asemenea, a vorbit la mitingul care a precedat Atacului asupra Capitoliului Statelor Unite din 6 ianuarie 2021, iar numele său a apărut în investigațiile privind contestarea rezultatului alegerilor.

În 2024, l-a prezentat oficial pe JD Vance drept partener de candidatură al lui Donald Trump.