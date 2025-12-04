Numele lui Donald Trump, pe faţada Institutului American pentru Pace: „Un omagiu celui mai bun negociator”

Numele preşedintelui american Donald Trump a fost inscripţionat miercuri pe faţada Institutului American pentru Pace din Washington, cu o zi înaintea semnării unui acord între Republica Democratică Congo şi Rwanda.

Diplomaţia americană a confirmat schimbarea printr-un mesaj publicat pe platforma X: „În această dimineaţă, Departamentul de Stat a redenumit fostul Institut pentru Pace pentru a aduce un omagiu celui mai bun negociator din istoria ţării noastre. Bine aţi venit la Institutul Donald Trump pentru Pace”, se arată în mesaj, însoţit de o fotografie a noii inscripţii, potrivit News.ro.

Instituţia, înfiinţată în 1984 în timpul administraţiei Ronald Reagan, fusese chiar vizată pentru desfiinţare de Donald Trump în primele luni ale celui de-al doilea mandat, când majoritatea membrilor conducerii au fost concediaţi.

O instituţie cu rol în prevenirea conflictelor

Finanţat de Congres şi funcţionând ca organizaţie independentă, fără scop lucrativ, Institutul avea ca misiune prevenirea şi soluţionarea conflictelor internaţionale. Până la începutul acestui an, aici activau cercetători specializaţi în probleme globale, instituţia funcţionând similar unui think-tank.

Acordul RDC-Rwanda, programat pentru joi

Joi, la sediul institutului din centrul Washingtonului, preşedintele Republicii Democratice Congo, Félix Tshisekedi, şi preşedintele Rwandei, Paul Kagame, urmează să participe la ceremonia de semnare a unui acord de pace menit să pună capăt violenţelor din estul RDC.

Donald Trump susţine că eforturile sale de a pune capăt unor conflicte majore – „Gaza, India-Pakistan, Cambodgia-Thailanda etc.”, ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.