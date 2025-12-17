Numărul republicanilor care se identifică drept MAGA a scăzut

Un nou sondaj arată că proporția republicanilor care se identifică mai mult cu mișcarea Make America Great Again (MAGA) decât cu Partidul Republican tradițional a înregistrat o scădere, relatează Newsweek.

Conform sondajelor realizate de NBC News, proporția republicanilor autodeclarați care se identifică drept adepți MAGA, mișcarea politică asociată cu președintele american Donald Trump, a scăzut cu șapte puncte procentuale din aprilie 2025.

În același timp, numărul celor care spun că se identifică mai mult cu republicanii tradiționali a crescut cu șapte puncte procentuale.

Sondajul este semnificativ în măsura în care alegerile de la jumătatea mandatului se apropie rapid, iar Partidul Republican încearcă să-și protejeze majoritatea fragilă din Camera Reprezentanților și Senat. Or dacă se creează diviziuni în mișcarea republicană, acest fapt s-ar putea dovedi problematic pentru performanța Partidului Republican în aceste alegeri, care ar afecta totodată imaginea și reputația lui Trump.

Dacă mișcarea MAGA pierde din popularitate acest fapt ar putea avea un impact asupra persoanei pe care o va selecta partidul pentru a-i succeda lui Trump în alegerile prezidențiale din 2028.

Sondajul a constatat că 50% dintre republicani s-au asociat cu convingerile MAGA, în timp ce 50% au declarat că înclină mai mult spre Partidul Republican tradițional. În aprilie, 57% dintre republicani se declarau aliniați cu MAGA, în timp 43% au declarat o conexiune mai puternică cu Partidul Republican.

Cifrele vin în condițiile în care Partidul Republican a înregistrat recent rezultate slabe într-o serie de alegeri din 4 noiembrie, inclusiv în alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, în care socialistul democrat Zohran Mamdani i-a învins pe independentul Andrew Cuomo și pe republicanul Curtis Sliwa.

Fisuri în mișcarea MAGA

Au apărut deja unele fisuri în mișcarea MAGA, după ce republicana din Georgia, Marjorie Taylor Greene, a intrat într-o dispută publică cu Trump, culminând cu anunțul deciziei acesteia de a demisiona din Congres în ianuarie 2026.

Pe fondul unor neliniști crescânde cu privire la viitorul partidului, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a declarat săptămâna trecută că Partidul Republican este pregătit să își modifice strategia pentru alegerile intermediare din 2026, invitându-l pe Trump să ia parte la campanie.

Sondajul NBC a constatat că 58% dintre cei chestionați îl dezaprobă pe Trump, în timp ce 42% îl aprobă. În aprilie, 55% dintre americani aveau o percepție nefavorabilă și 45% îl priveau favorabil, așadar rata sa de aprobare a avut o scădere ușoară de 3 puncte procentuale.

Sondajul a fost realizat între 20 noiembrie și 8 decembrie, pe un eșantion de 20.252 de adulți. Marja de eroare a fost de +/- 1,9 puncte procentuale.

Într-un interviu acordat revistei Newsweek, Mark Shanahan, care predă științe politice americane la Universitatea din Surrey, Marea Britanie, a comentat: „Trump nu va fi pe buletinul de vot în 2026, dar va domina în continuare alegerile. Acestea vor fi câștigate și pierdute pe seama economiei, așa că, dacă aceasta se menține slabă pe măsură ce campania electorală avansează, politicile sale vor afecta candidații republicani. Iar dacă republicanii pierd controlul asupra Congresului în noiembrie anul viitor, toate pariurile sunt anulate cu privire la cine va fi pe buletinul de vot în 2028.”