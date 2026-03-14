Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Numărul de telefon al lui Trump, vânat de jurnaliști și oamenii de afaceri. „Am auzit de directori de companii care oferă bani”

În ultimele săptămâni, Casa Albă a primit informații potrivit cărora numărul personal de telefon al președintelui Donald Trump ar fi fost oferit spre vânzare unor persoane cu resurse financiare mari, interesate să obțină influență.

Donald Trump/FOTO: EPA-EFE
„Este sincer ceva incredibil”, a spus un oficial al administrației Trump pentru Atlantic. „Am auzit de directori de companii care oferă bani pentru numărul lui. Am auzit și de investitori din criptomonede care oferă criptomonede pentru el.”

Jurnaliștii au început, la rândul lor, să negocieze între ei, oferind în schimb numerele de telefon ale altor lideri mondiali sau chiar zeci de contacte importante, doar pentru a avea numărul lui Trump în agendă.

„Totul este scăpat de sub control”, a declarat alt oficial, care, la fel ca alții citați în articol, a cerut anonimatul pentru a vorbi deschis despre subiect. 

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, numărul era cunoscut doar de prietenii apropiați ai președintelui și de câțiva jurnaliști care îl foloseau rar.

În prezent însă, atât de multe persoane îl sună pe Trump pe telefonul personal încât consilierii săi au renunțat să mai încerce să țină evidența apelurilor.

Uneori, în timpul ședințelor, președintele își lasă telefonul cu ecranul în sus, iar membrii staff-ului pot vedea notificările care se adună rapid pe ecran. Doar o parte dintre apeluri provin de la numere salvate în telefon.

„Este literalmente apel după apel de la reporteri”, a spus primul oficial. „Pur și simplu: boom, boom, boom.”

Valul de apeluri devine și mai intens atunci când un jurnalist reușește să vorbească cu Trump și publică rapid o mică exclusivitate despre ce a spus acesta. Situația este interpretată ca un semnal că Trump ar putea fi disponibil și dispus să vorbească.

Editorii cer atunci reporterilor să obțină și ei declarații, iar corespondenții se grăbesc să se întreacă unii pe alții. „Zece reporteri sună în decurs de două ore”, a spus al doilea oficial.

Avalanșa de declarații ale lui Donald Trump, adesea contradictorii, îngreunează transmiterea unui mesaj clar al administrației, însă consilierii săi spun că președintele se simte confortabil în această situație și știe cum să gestioneze presa.

Casa Albă susține că Trump este „cel mai transparent și accesibil președinte din istorie”. Înainte de era rețelelor sociale, el obișnuia să comunice frecvent prin telefon, uneori efectuând peste 50 sau chiar 100 de apeluri pe zi.

„Toată lumea a învățat în timpul primului mandat al lui Trump că el își va folosi telefonul și va vorbi cu cine vrea”, a declarat jurnalistul Chris Whipple, care lucrează la o carte despre managerii de campanie prezidențiali.

