Miercuri, 11 Martie 2026
Donald Trump a numit-o pe văduva activistului Charlie Kirk în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA

Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit-o pe Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, în consiliul consultativ al United States Air Force Academy, instituția de formare a ofițerilor Forțelor Aeriene americane, relatează The Guardian.

Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk. FOTO: Profimedia
Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk. FOTO: Profimedia

Erika Kirk, în vârstă de 37 de ani, devine astfel membră a consiliului de vizitatori al academiei, un organism format din 16 persoane care, potrivit site-ului instituției, „analizează moralul, disciplina, programa, instruirea, echipamentul fizic, afacerile fiscale, metodele academice și alte aspecte” ale centrului militar din Colorado Springs.

Soțul acesteia, Charlie Kirk, fusese numit de Donald Trump în același consiliu cu un an înainte și a ocupat funcția până la moartea sa.

Activistul conservator a fost împușcat mortal în septembrie, în timpul unei conferințe organizate la Utah Valley University.

Academia nu a făcut un anunț oficial privind numirea Erikai Kirk, însă informația a fost relatată de The Hill și confirmată de lista actualizată a membrilor consiliului, unde numele ei apare deja printre cei cinci membri numiți de Donald Trump.

Printre alte persoane desemnate de președinte în martie 2025 se numără senatorul republican din Alabama, Tommy Tuberville, și Dina Powell, care a fost consilier adjunct pentru securitate națională în timpul primei administrații Trump.

Restul comitetului este format din membri ai Congresului din ambele partide. Printre aceștia se află senatorii republicani Kevin Cramer, din Dakota de Nord, și Markwayne Mullin, din Oklahoma, numiți de liderul majorității din Senat, John Thune.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că Erika Kirk este „alegerea perfectă” pentru a-i succeda soțului său.

„Charlie Kirk a servit cu mândrie în consiliu, inspirând nu numai următoarea generație de militari, ci și milioane de oameni din întreaga lume cu credința sa creștină îndrăzneață, apărarea adevărului și dragostea profundă pentru țară”, a spus Wales.

Ea a adăugat că Erika Kirk „îi va continua moștenirea și va fi o susținătoare neînfricată a celei mai elitiste forțe aeriene din istoria lumii, ai cărei războinici mențin națiunea noastră sigură, puternică și liberă”.

