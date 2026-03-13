„Complet ridicol”. Reacția administrației Trump după ce CNN a acuzat-o că a subestimat riscul închiderii strâmtorii Ormuz

Pentagonul şi Casa Albă, care au criticat în general acoperirea mediatică a războiului din Iran, au lansat vineri un atac extrem de virulent la adresa CNN, după publicarea unui articol care punea la îndoială pregătirea operaţiunii militare.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a dedicat o parte a conferinței sale de presă de vineri pentru a critica ceea ce el a descris drept o relatare media excesiv de negativă a operaţiunii israeliano-americane din Iran, potrivit Agerpres.

El a denunțat „ştirile false” prezentate de CNN după ce canalul a susținut că administraţia Trump a subestimat riscul închiderii strâmtorii Ormuz, vitală din punct de vedere strategic, în cazul unui conflict cu Iranul.

„Complet ridicol”, a răspuns Pete Hegseth, adăugând: „Cu cât David Ellison preia mai repede conducerea acestei rețele, cu atât mai bine!”, referindu-se la directorul executiv al Paramount Skydance, un aliat al preşedintelui Trump.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că informația publicată de CNN este „100% falsă”.

„Pentagonul a anticipat de zeci de ani închiderea disperată şi lipsită de sens a strâmtorii Ormuz de către Iran, iar aceasta făcea parte din planurile administrației Trump cu mult înainte de lansarea operaţiunii Epic Fury”, a scris ea pe X.

„Presa mincinoasă face ore suplimentare pentru a-l discredita pe preşedintele Trump, guvernul său şi armata noastră”, a acuzat Karoline Leavitt.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, s-a alăturat criticilor la adresa CNN.

Răspunzând la întrebarea de pe reţeaua X: „Este normal ca armata să comenteze despre modul în care sunt conduse posturile de televiziune?”, el a scris: „Da, 100%. Atunci când instituții media mincinoase, precum CNN, publică informaţii false, este absolut relevant să se comenteze despre modul în care sunt conduse aceste instituţii media”.