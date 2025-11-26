Misterul din jurul primului „telefon 100% american” al lui Trump: s-au făcut precomenzi, dar întârzie să apară pe piață

Lansat cu surle și trâmbițe vara aceasta sub denumirea de smartphone-ul T1 Phone de la Trump Mobile, produsul prezentat drept „primul telefon american 100% fabricat în SUA” nu a ajuns la clienți.

Lansarea telefonului T1 al Trump Mobile, anunțată în iunie anul trecut de fiii lui Donald Trump, Eric și Donald Jr., ca fiind primul smartphone „fabricat în SUA” nu s-a materializat nici în prezent. În ciuda anunțului privind lansarea în luna august și a colectării de depozite de 100 de dolari pentru dispozitivul de 499 de dolari, nu există încă dovezi că produsul – prezentat în culoarea aurie, cu steagul american pe spate – este într-adevăr gata pentru comercializare, scrie La Stampa.

Întârzieri în livrare

NBC News, care a comandat un T1 pentru a urmări dezvoltarea acestuia, anunță întârzieri nejustificate, termene depășite și informații fragmentare din partea serviciului clienți, care a atribuit întârzierile diverselor cauze, inclusiv recentul blocaj guvernamental. În octombrie, un operator a promis o dată specifică de livrare, 13 noiembrie, dar încă nu a sosit nimic. La ambiguitate se adaugă schimbările constante ale site-ului web Trump Mobile, care a modificat de mai multe ori detaliile tehnice și designul dispozitivului.

Eticheta „Fabricat în SUA” a dispărut, fiind înlocuită cu fraze vagi

Primele imagini arătau un model similar cu un iPhone cu trei camere; cu toate acestea, o postare pe rețelele sociale din august arăta un telefon complet diferit, cu mai multe camere, care, potrivit publicațiilor de specialitate, este pur și simplu o reprezentare a modelului Samsung Galaxy S25 Ultra. Orice referire la „Made in the USA” a dispărut, de asemenea, de pe site-ul web, fiind înlocuită cu fraze mai vagi, precum „adus la viață în SUA”.

De ce un smartphone cu adevărat american este aproape imposibil

Experții citați de NBC rămân sceptici cu privire la posibilitatea de a produce un smartphone cu adevărat american pe termen scurt. Todd Weaver, fondatorul Purism – singura companie care vinde în prezent telefoane asamblate în Statele Unite – subliniază că a durat șase ani pentru a lansa pe piață telefonul său Liberty Phone, care nu este fabricat în întregime din componente americane și se vinde cu 1.700 de dolari. Între timp, concluzionează postul de televiziune, Trump Mobile oferă clienților telefoane Apple și modele Samsung recondiționate, prezentate ca fiind „aduse la viață în SUA”, deși sunt fabricate în principal în Asia.