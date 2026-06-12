Doar 7% din amenzile AEP au fost plătite de partide și candidați în 2024-2025. Topul partidelor amendate

O analiză publicată de Expert Forum (EFOR) arată că partidele politice, candidații și mandatarii financiari au plătit doar 7% din valoarea amenzilor și 3% din sumele confiscate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în anii 2024 și 2025, restul fiind blocate în instanță sau trimise la executare silită.

Din totalul amenzilor de 6,17 milioane de lei aplicate de AEP, s-au încasat doar 450.000 de lei (7%). Situația este și mai dramatică în cazul confiscărilor: dintre 26,2 milioane de lei, statul a recuperat doar aproximativ 885.000 de lei, echivalentul a 3% din total.

Cele mai multe sancțiuni au fost avertismente

Potrivit raportului, majoritatea celor care aleg să plătească o fac în termenul legal de 15 zile pentru a beneficia de reducerea la jumătate a sumei. Însă, pentru o mare parte din bani, AEP a trebuit să declanșeze procedurile de executare silită.

În perioada analizată, AEP a întocmit 928 de procese-verbale de contravenție pentru 855 de persoane, partide sau alte entități. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate candidaților independenți, mandatarilor financiari și partidelor politice.

Majoritatea sancțiunilor au fost avertismente. Din totalul de 928 de procese-verbale, 714 au vizat avertismente, iar restul amenzi.

Valoarea totală a amenzilor a depășit 6,1 milioane de lei, dintre care aproximativ 5,2 milioane de lei au fost aplicate partidelor politice. Cele mai mari amenzi, în valoare cumulată de 4,3 milioane de lei, au fost stabilite în urma controalelor de fond efectuate de AEP, arată EFOR.

AUR, campion absolut la confiscări. Călin Georgescu, cea mai mare amendă individuală

Analiza arată că AUR și POT au primit cele mai mari sancțiuni dintre partidele parlamentare. AUR a înregistrat amenzi cumulate de 160.000 de lei și confiscări record de 18,6 milioane de lei (dintre care 13,2 milioane doar la europarlamentare).

PNL ocupă locul doi la sume confiscate, cu 2,7 milioane de lei (în principal de la europarlamentare) și amenzi de 45.000 de lei, liberalii contestând trei dintre procesele verbale.

PSD a primit cinci procese verbale (amenzi de 60.000 de lei și confiscări de 332.053 lei), dar a plătit integral sumele și nu a contestat nimic în instanță.

USR a adunat amenzi de 80.000 de lei și confiscări de 486.483 lei, având un singur dosar pe rol pentru alegerile locale din 2024.

La nivel de candidați independenți, Călin Georgescu deține recordul pentru cea mai mare amendă individuală din campania prezidențială: 200.000 de lei. Din această sumă, soția sa a plătit 32.500 de lei (jumătate din minimul legal în termenul de 15 zile), iar restul a fost contestat în instanță.

De asemenea, Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a fost sancționat cu 85.000 de lei amendă și propunere de confiscare a 210.738 de lei în contextul prezidențialelor, două dintre cele trei procese verbale fiind deja atacate în justiție.

Multe sancțiuni au ajuns în executare

Potrivit Expert Forum, în 214 cazuri AEP a transmis documentele către Direcția Juridică pentru recuperarea sumelor, deoarece persoanele sau organizațiile sancționate nu au informat instituția că au achitat amenzile.

Aceste cazuri vizează amenzi în valoare totală de 4,8 milioane de lei și confiscări de aproximativ 2,4 milioane de lei.

O parte importantă dintre sancțiuni sunt legate de nerespectarea obligațiilor de transparență, cum ar fi publicarea în Monitorul Oficial a informațiilor privind veniturile și cheltuielile partidelor.

Expert Forum consideră că actualul cadru legislativ nu este suficient de descurajator, deoarece cei sancționați ajung să plătească doar o mică parte din sumele stabilite inițial.

Organizația mai arată că doar aproximativ un sfert dintre amenzile aplicate au fost contestate în instanță, iar procesele se desfășoară, în general, într-un ritm lent, multe dintre ele nefiind încă soluționate.