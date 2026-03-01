Scenariile pentru viitorul Iranului. „Sperăm la o revoluție, dar nimeni nu știe ce urmează”, spune un fost șef al spionajului israelian

Conflictul dintre Israel și Iran ar putea continua „atât timp cât va fi nevoie pentru a răsturna regimul”, avertizează fostul șef al serviciilor de informații militare israeliene, Yossi Kuperwasser, într-un moment în care regiunea se confruntă cu o escaladare rapidă a ostilităților.

Declarațiile sale vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unor lovituri aeriene comune americano-israeliene. Teheranul nu a confirmat oficial informația.

Vorbind dintr-un adăpost antiaerian din Tel Aviv, Kuperwasser a descris presupusa eliminare a lui Khamenei drept „o evoluție majoră” și un posibil punct de cotitură.

„A fost cel mai important factor de decizie din Iran timp de mulți ani”, a spus el. „El a reprezentat încăpățânarea și angajamentul Iranului de a-și continua politica de sprijinire a terorismului și de extindere a islamului radical.”

Vid de putere la Teheran

Potrivit lui Kuperwasser, în lipsa lui Khamenei nu există un succesor clar.

„Nu există un moștenitor evident. Vor trebui să decidă rapid cine va conduce, mai ales că și alte figuri importante au fost ucise”, a spus el.

În orele care au urmat atacurilor, explozii au fost raportate în Bahrain, Qatar, Kuweit și Abu Dhabi, după ce Iranul a promis un răspuns „zdrobitor”.

Mai multe baze americane au fost vizate, inclusiv Baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite și Baza aeriană Al Udeid din Doha.

Armata israeliană a declarat că aproximativ 200 de avioane de luptă au participat la operațiune, descrisă drept cea mai amplă misiune aeriană din istoria țării, vizând sisteme iraniene de rachete și apărare din vestul și centrul Iranului.

„Acesta este doar începutul”

Fostul oficial israelian a avertizat că așteptările privind o soluționare rapidă ar putea fi nerealiste.

„Acesta este doar prima zi. Regimul iranian nu va cădea într-o singură zi”, a spus el. „Există sentimentul că totul s-ar putea încheia în trei zile, dar nu există nicio garanție. Cred că va dura mai mult.”

În opinia sa, obiectivul Statelor Unite și al Israelului este eliminarea amenințărilor reprezentate de Iran – de la sprijinirea grupărilor armate la programul balistic și cel nuclear – și crearea condițiilor pentru o schimbare internă.

„Scopul este un Orient Mijlociu mai stabil, fără terorism și fără interferențe iraniene în regiune”, a declarat Kuperwasser.

Cine ar putea interveni?

Un factor decisiv în evoluția conflictului ar putea fi implicarea aliaților regionali ai Iranului.

„Întrebarea-cheie este dacă Hezbollah și rebelii Houthi vor interveni”, a spus el.

Hezbollah, susținut de Teheran și activ în Liban, ar putea ezita să implice țara într-un conflict devastator. În schimb, potrivit lui Kuperwasser, probabilitatea ca rebelii Houthis din Yemen să se alăture confruntării este „destul de ridicată”.

În același timp, el a minimizat posibilitatea unei intervenții militare directe din partea marilor puteri precum Rusia sau China, sugerând că acestea ar putea oferi sprijin diplomatic sau logistic, dar nu trupe.

Risc de atentate în Occident

Escaladarea ridică și temeri privind posibile atacuri în afara regiunii.

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că forțele antiteroriste americane sunt în alertă maximă. Kuperwasser a avertizat că există riscul unor atentate în Occident, fie orchestrate direct de Iran, fie de Hezbollah.

„Disidenții iranieni din străinătate ar putea fi în mod special vulnerabili”, a spus el.

Sprijin intern în Israel

În Israel, în pofida amenințării continue a atacurilor cu rachete, sprijinul public pentru operațiune rămâne ridicat, potrivit fostului oficial.

„Atmosfera este complet pozitivă. Oamenii stau în adăposturi, dar înțeleg că acesta este prețul pe care trebuie să îl plătească”, a afirmat Kuperwasser.

Rămâne neclar cum va evolua situația la Teheran și dacă presupusa dispariție a liderului suprem va declanșa o schimbare internă sau o consolidare a liniei dure. Cert este că, potrivit fostului șef al informațiilor militare israeliene, conflictul este departe de a se încheia.