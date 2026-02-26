search
Joi, 26 Februarie 2026
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”. 4.000 de figuri obscure care îl protejează pe maleficul lider suprem al Iranului

În spatele cortinei de fier a Teheranului, acolo unde deciziile nu se anunță, ci se execută, Ali Khamenei și-a clădit, timp de decenii, un mecanism de putere menit să nu poată fi răsturnat. O rețea clandestină de aproximativ 4.000 de oameni – loiali până la sacrificiu – veghează ca liderul suprem să nu poată fi atins nici de comploturi interne, nici de presiuni externe.

Regimul ayatollahului Ali Khamenei, regu de răsturnat de la putere/FOTO:X
Regimul ayatollahului Ali Khamenei, regu de răsturnat de la putere/FOTO:X

Structura poartă numele de Bayt-e Rahbari – „Casa Conducătorului” – și funcționează ca un centru nevăzut al puterii. Nu este doar un birou, ci un adevărat sistem paralel care asigură continuitatea regimului chiar și în scenariul extrem al dispariției ayatollahului.

După ofensiva fără precedent lansată timp de 12 zile asupra Republicii Islamice de către Statele Unite ale Americii și Israel, în luna iunie a anului trecut, liderul în vârstă de 86 de ani a devenit tot mai rar în aparițiile publice. În Occident, absența sa a fost interpretată drept un semn de slăbiciune sau chiar începutul unui vid de putere.

Însă o amplă cercetare realizată de organizația United Against Nuclear Iran (UANI) indică exact contrariul: absența este, de fapt, dovada funcționării unui aparat vast, care operează în umbră.

„Casa Conducătorului”, concepută pentru a „imuniza” regimul împotriva unei lovituri de stat

Potrivit lui Kasra Aarabi, directorul departamentului de cercetare privind Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din cadrul UANI, Bayt-ul a fost conceput tocmai pentru a „imuniza” regimul împotriva unei lovituri de stat. Structura permite menținerea controlului absolut asupra politicilor statului și garantează supraviețuirea sistemului chiar dacă liderul ar fi eliminat.

Rețeaua este complexă, ramificată și profund loială. Zeci de mii de persoane susțin mecanismul din spate, pregătite să intervină la orice semn de criză sau conflict. Practic, liderul suprem a fost transformat dintr-un om într-o instituție. O instituție care poate funcționa indiferent dacă el se află într-un buncăr sau nu mai este în viață.

În centrul acestui mecanism se află un nucleu dur de peste 4.000 de angajați, iar sub umbrela instituției lucrează peste 40.000 de persoane. Puterea nu este concentrată doar formal în mâna ayatollahului, ci distribuită strategic într-o arhitectură birocratică fidelă până la fanatism.

Printre figurile-cheie se numără ayatollahul Mohammadi Golpayegani, șeful executiv al biroului liderului suprem, precum și Seyyed Ali Asghar Hejazi, adjunctul responsabil cu securitatea și informațiile.

În umbră, dar cu o influență considerabilă, operează și fiii lui Khamenei – Mostafa, Mojtaba, Masoud și Meysam. Dintre aceștia, Mojtaba Khamenei este considerat cel mai influent și posibil succesor, un „lider suprem în miniatură”, spun analiștii.

„Casa Conducătorului” este și un imperiu economic și ideologic

Bayt-ul nu este doar un mecanism politic. Este și un imperiu economic și ideologic. Oamenii săi sunt infiltrați în ministere, provincii, universități, instituții religioase și în structurile de securitate. Ei verifică numiri, avizează politici, controlează fluxuri financiare și se asigură că loialitatea față de ayatollah primează în fața competenței.

Din 1989, anul în care a preluat puterea, Khamenei a extins controlul mult dincolo de sfera religioasă. Astăzi, regimul comandă armata, coordonează operațiuni de securitate, influențează economia și impune conformism ideologic.

Reprimarea brutală nu mai este un secret pentru nimeni. Criticii au fost aruncați în închisori, iar unii au ajuns la eșafod pentru simpla îndrăzneală de a vorbi. În acest an, însă, liderul suprem s-a confruntat cu una dintre cele mai mari provocări: mii de oameni au ieșit în stradă. Protestele au fost reprimate violent, cu ordine clare de a nu arăta milă.

Cu toate acestea, experții avertizează: eliminarea lui Khamenei nu ar însemna automat prăbușirea regimului. Lipsa de înțelegere a modului în care funcționează Bayt-ul a dus la interpretări greșite privind retragerea sa din prim-plan. În realitate, susțin analiștii, liderul și-a consolidat controlul tocmai prin acest mecanism nevăzut.

În acest context tensionat, președintele american Donald Trump a avertizat că ar putea lansa lovituri ample asupra Iranului dacă negocierile privind programul nuclear eșuează. Surse citate în presa internațională vorbesc despre planuri ce ar include raiduri aeriene și operațiuni coordonate pentru neutralizarea infrastructurii nucleare și militare.

Însă, indiferent de presiunile externe, cheia rezistenței regimului pare să rămână aceeași: rețeaua din umbră. Fără Bayt, spun specialiștii, sistemul și-ar pierde durabilitatea. Cu el, însă, puterea rămâne ancorată adânc – dincolo de un singur om.

