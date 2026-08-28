 „Nu aud Marine One”. Elicopterul lui Donald Trump, din nou cu probleme de comunicare | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu aud Marine One”. Elicopterul lui Donald Trump, din nou cu probleme de comunicare

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Elicopterul prezidențial Marine One, care îl transportă pe președintele Donald Trump, s-a confruntat din nou cu probleme de comunicație cu turnul de control al aeroportului Ronald Reagan Washington National înainte de decolare, într-un incident similar celui produs la începutul lunii august.

Marine One, pe pajiștea de la Casa Albă
Marine One, pe pajiștea de la Casa Albă Foto: EPA-EFE

Potrivit înregistrărilor audio ale traficului aerian analizate de CNN, controlorii de trafic nu au reușit să comunice direct cu echipajul Marine One și au fost nevoiți să folosească alte aeronave aflate în zonă pentru a retransmite mesajele către elicopterul prezidențial, relatează sursa citată. 

Problema survine la doar câteva săptămâni după incidentul din 4 august, când lipsa comunicării dintre Marine One și turnul de control a contribuit la o situație în care un avion comercial a decolat în timp ce elicopterul prezidențial se afla în apropiere. Atunci.  aeronavele au ajuns la o distanță minimă de 0,82 mile marine pe orizontală și 700 de picioare pe verticală.

Potrivit înregistrărilor, echipajul Marine One a încercat timp de aproximativ patru minute să contacteze turnul de control din Washington înainte de a primi un răspuns. La un moment dat, un alt pilot a retransmis informațiile către controlorii de trafic, care au răspuns: „Nu am putut auzi nimic din toate acestea”.

„Faceți-mi o favoare, nu aud Marine One. Dacă îl auziți, anunțați-mă!”  

La scurt timp, controlorul a solicitat sprijinul altor aeronave aflate în zonă pentru a facilita comunicarea cu Marine One. „Faceți-mi o favoare, nu aud Marine One. Dacă îl auziți, anunțați-mă!”, se aude în dialogul radio.

Contactul direct dintre elicopter și turnul de control a fost stabilit în cele din urmă înainte de decolare. Administrația Federală a Aviației (FAA) a precizat că notificarea obligatorie transmisă cu trei minute înaintea decolării a fost comunicată prin mijloace alternative, a fost confirmată de controlori și că legătura cu Marine One a fost realizată înainte ca aparatul să părăsească solul.

După incidentul din 4 august, Administrația Federală a Aviației a anunțat că a luat măsuri imediate pentru îmbunătățirea comunicațiilor, inclusiv relocarea unei antene radio și revizuirea procedurilor operaționale.

Ancheta preliminară a National Transportation Safety Board (NTSB) a concluzionat că problemele anterioare au fost generate de lipsa unei linii de vizibilitate adecvate între echipamentele radio ale FAA și zona Ellipse, de unde Marine One operează temporar pe durata lucrărilor desfășurate la Casa Albă. Investigatorii au constatat că prima încercare de contact a elicopterului nu a fost recepționată, iar a doua a fost întreruptă și imposibil de înțeles.

Casa Albă a transmis că președintele nu s-a aflat în niciun moment în pericol și și-a reafirmat încrederea în echipajele Marine One. Purtătorul de cuvânt Kush Desai a declarat că administrația continuă să colaboreze cu autoritățile militare, FAA și alte structuri de securitate pentru a garanta siguranța deplasărilor prezidențiale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
digi24.ro
image
„În 15 minute a distrus totul”. Viitura devastatoare din Nepal s-ar putea produce din nou, aproape 1000 de dispăruți. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu va decide transferurile lui Cordea și Korenica de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „Începând din decembrie 2024, dezinformarea pro-rusă a explodat, a invadat spațiul informațional românesc”
libertatea.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
digisport.ro
image
Doi români, arestați în Grecia după ce ar fi violat o femeie într-o cameră de hotel. Incidentul a fost filmat
click.ro
image
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat"
observatornews.ro
image
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
cancan.ro
image
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
newsweek.ro
image
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
prosport.ro
image
Aparatele care încep să „mănânce” mai mult curent din septembrie. Cât poate crește factura unei familii
playtech.ro
image
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League! De ce nu a primit Nsimba penalty
fanatik.ro
image
Problemele găsite de CNAIR la autostrăzile aflate în lucru, în ultimul an: „Disensiuni și neconformități”
ziare.com
image
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
digisport.ro
image
BIAS 2026, cel mai mare spectacol aviatic din România, va avea loc în acest weekend. Care este programul oficial
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Nicușor DAN a făcut marele anunț, bombă în politică  
romaniatv.net
image
Anunț pentru persoanele care se pensionează. Cum se ia în calcul perioada de creștere a copilului la pensie
mediaflux.ro
image
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Satul din Transilvania cu una dintre cele mai neobișnuite comunități religioase. 180 de case au dispărut în ultimii ani ai comunismului
actualitate.net
image
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat un teren în urmă cu 12 ani
click.ro
image
A vândut tot în Olanda ca să-și cumpere două apartamente în Brașov. Coșmarul trăit de un olandez: „Voi lupta până mor”
click.ro
image
Ce pensie are Viorel Lis. Oana: „Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei”
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Prințul William și Prințesa Kate, Getty (3) jpg
Prințul William și Kate și-au întrerupt vacanța pentru a emite o declarație importantă, după sosirea Prințului Harry și a lui Meghan în Marea Britanie
okmagazine.ro
Laurentius de Voltolina 001 jpg
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La 80 de ani și cu două coaste fisurate, Rică Răducanu servește turiștii la mese: „A fost foame rău pe Litoral!”
image
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat un teren în urmă cu 12 ani

OK! Magazine

image
Lacrimi și durere la Oslo, unde Regele Harald își trăiește ultimele clipe. Toată familia s-a adunat la căpătâiul lui