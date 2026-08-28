„Nu aud Marine One”. Elicopterul lui Donald Trump, din nou cu probleme de comunicare

Elicopterul prezidențial Marine One, care îl transportă pe președintele Donald Trump, s-a confruntat din nou cu probleme de comunicație cu turnul de control al aeroportului Ronald Reagan Washington National înainte de decolare, într-un incident similar celui produs la începutul lunii august.

Marine One, pe pajiștea de la Casa Albă Foto: EPA-EFE

Potrivit înregistrărilor audio ale traficului aerian analizate de CNN, controlorii de trafic nu au reușit să comunice direct cu echipajul Marine One și au fost nevoiți să folosească alte aeronave aflate în zonă pentru a retransmite mesajele către elicopterul prezidențial, relatează sursa citată.

Problema survine la doar câteva săptămâni după incidentul din 4 august, când lipsa comunicării dintre Marine One și turnul de control a contribuit la o situație în care un avion comercial a decolat în timp ce elicopterul prezidențial se afla în apropiere. Atunci. aeronavele au ajuns la o distanță minimă de 0,82 mile marine pe orizontală și 700 de picioare pe verticală.

Potrivit înregistrărilor, echipajul Marine One a încercat timp de aproximativ patru minute să contacteze turnul de control din Washington înainte de a primi un răspuns. La un moment dat, un alt pilot a retransmis informațiile către controlorii de trafic, care au răspuns: „Nu am putut auzi nimic din toate acestea”.

„Faceți-mi o favoare, nu aud Marine One. Dacă îl auziți, anunțați-mă!”

La scurt timp, controlorul a solicitat sprijinul altor aeronave aflate în zonă pentru a facilita comunicarea cu Marine One. „Faceți-mi o favoare, nu aud Marine One. Dacă îl auziți, anunțați-mă!”, se aude în dialogul radio.

Contactul direct dintre elicopter și turnul de control a fost stabilit în cele din urmă înainte de decolare. Administrația Federală a Aviației (FAA) a precizat că notificarea obligatorie transmisă cu trei minute înaintea decolării a fost comunicată prin mijloace alternative, a fost confirmată de controlori și că legătura cu Marine One a fost realizată înainte ca aparatul să părăsească solul.

După incidentul din 4 august, Administrația Federală a Aviației a anunțat că a luat măsuri imediate pentru îmbunătățirea comunicațiilor, inclusiv relocarea unei antene radio și revizuirea procedurilor operaționale.

Ancheta preliminară a National Transportation Safety Board (NTSB) a concluzionat că problemele anterioare au fost generate de lipsa unei linii de vizibilitate adecvate între echipamentele radio ale FAA și zona Ellipse, de unde Marine One operează temporar pe durata lucrărilor desfășurate la Casa Albă. Investigatorii au constatat că prima încercare de contact a elicopterului nu a fost recepționată, iar a doua a fost întreruptă și imposibil de înțeles.

Casa Albă a transmis că președintele nu s-a aflat în niciun moment în pericol și și-a reafirmat încrederea în echipajele Marine One. Purtătorul de cuvânt Kush Desai a declarat că administrația continuă să colaboreze cu autoritățile militare, FAA și alte structuri de securitate pentru a garanta siguranța deplasărilor prezidențiale.