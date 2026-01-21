După aterizarea aeronavei Air Force One miercuri la Zurich, președintele SUA, Donald Trump, a urcat într-un elicopter prezidențial Marine One și a zburat direct până la Davos, unde se desfășoară Forumul Economic Mondial.

În linie dreaptă, distanța dintre Washington și Davos este de peste 6.700 de kilometri. Cum a reușit elicopterul să străbată această distanță? Cu ajutorul unui avion special de transport al armatei americane, o practică obișnuită în călătoriile internaționale ale președinților SUA, potrivit unui material publicat de George W. Bush Presidential Library.

„Marine One” este indicativul de zbor al oricărui elicopter la bordul căruia se află președintele Statelor Unite, similar cu „Air Force One”, apelativ folosit pentru orice avion cu liderul de la Casa Albă la bord. În cazul vizitei de la Davos, Donald Trump a fost transportat cu un elicopter Sea King.

Elicopterele „Marine One” fac parte din Escadrila Unu de Elicoptere a Corpului Infanteriei Marine americane, care include aeronave VH-60N Black Hawk și SH-3D Sea King, utilizate frecvent în zborurile prezidențiale. Sea King poate transporta până la 14 pasageri, iar Black Hawk, 11 persoane. Aceste aeronave se disting prin culorile oliv și alb, folosite pe partea superioară a elicopterului.

În cadrul vizitelor internaționale, până la cinci elicoptere „Marine One” pot fi transportate, unul pentru președinte și celelalte ca „momeli”. Acestea sunt aduse la destinație cu ajutorul avioanelor militare de transport, precum C-5A sau C-17. De asemenea, transportul implică și mașinile din convoiul prezidențial, inclusiv două limuzine Lincoln One, supranumite „The Beast”, și vehiculele de escortă și staff.

Pregătirile pentru astfel de vizite de stat încep cu săptămâni înainte și implică sute de persoane din anturajul președintelui și aproximativ 60 de agenți Secret Service, responsabili cu securitatea sa. Într-o vizită precedentă în Regatul Unit, trei avioane militare cargo C-17 Globemaster au fost folosite pentru transportarea a trei elicoptere Sikorsky VH-3D Sea King.