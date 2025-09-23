Un bărbat care a proiectat un laser pe elicopterul în care era Donald Trump, arestat în SUA. „A pus Marine One în pericol de coliziune”

Un bărbat, Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, suspectat de faptul că a îndreptat un laser către Marine One, elicopterul președintelui american Donald Trump, în timp ce pleca sâmbătă de la Casa Albă, a fost arestat și inculpat, potrivit unei plângeri a poliției.

Jacob Samuel Winkler se afla în apropiere de Casa Albă în momentul în care un ofiţer în uniformă din cadrul Secret Service, poliţia însărcinată cu protecţia preşedintelui, l-a văzut punând un fascicul laser roşu pe aeronava la bordul căreia se afla şeful statului american.

Elicopterul zbura la joasă altitudine la momentul incidentului.

Potrivit plângerii, faptul de a îndrepta un laser către elicopter ”a prezentat un risc de orbire temporară şi dezorientare a pilotului”, scrie News.

„Acest lucru a pus Marine One în pericol de coliziune”, se arată în document, care semnalează că alte elicoptere zburau în perimetru.

Îndreptarea unui laser către o aeronavă este o infracţiune federală care poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.

Cu câteva momente înainte de incident, Jacob Samuel Winkler şi-a îndreptat laserul asupra ofiţerului în uniformă de la Secret Service, pe care l-a ”dezorientat scurt”, se arată în plângere.

Poliţistul l-a văzut pe tânăr deoarece ”nu purta cămaşă, vorbea singur şi era zgomotos”, potrivit plângerii.

După ce a fost încătuşat, tânărul a spus de mai multe ori ”ar trebui să-i cer scuze lui Donald Trump”.

El a recunoacut că a îndreptat laserul către Marine One şi a subliniat că nu ştia că este ilegal.

„El a spus că îşi îndrepta laserul către tot felul de lucruri, de exemplu semne (rutiere) de oprire”, se arată în plângere.