Ce riscă Iran, odată cu participarea la Campionatul Mondial. Donald Trump, amenințări constante: „Pentru siguranța lor”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-o primă fază că reprezentativa Iranului ar putea participa fără probleme la Campionatul Mondial organizat în 2026 de SUA, Mexic și Canada.

Ulterior însă, liderul american a transmis un mesaj de avertizare, sugerând că echipa iraniană s-ar putea confrunta cu riscuri serioase dacă va decide să fie prezentă la turneul final.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor majore dintre Statele Unite ale Americii și Iran, după ce, la finalul lunii februarie, SUA și Israel au lansat o serie de atacuri asupra Iranului. Acțiunile militare au declanșat o escaladare rapidă a conflictului.

Ca răspuns, Iranul a lovit mai multe obiective militare americane din Orientul Mijlociu și a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor state din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită, unde se află baze sau interese ale armatei americane.

Trump s-a poziționat cu privire la această situație

Naționala Iranului a fost printre primele reprezentative asiatice care și-au garantat prezența la Campionatul Mondial, după ce a terminat pe primul loc într-o grupă din care au făcut parte și state cu care are în prezent tensiuni serioase, precum Emiratele Arabe Unite și Qatar.

În acest context, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat un mesaj pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care a comentat situația: „Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Campionatul Mondial, dar nu cred că este corect să fie acolo, pentru viața și siguranța lor!”.

„Nu avem absolut nicio șansă să participăm!”

Declarația a venit ca reacție la poziția fermă exprimată de ministrul iranian al Sportului, Ahmad Doyanmarli: „De când acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, Ali Khamenei, nu avem nicio intenție să participăm la Cupa Mondială. Două războaie ne-au fost impuse în opt sau nouă luni și câteva mii de cetățeni de-ai noștri au fost uciși. Nu avem absolut nicio șansă să participăm!”.

Programul Iranului la turneul final prevede disputarea meciurilor din faza grupelor la Los Angeles și Seattle, unde va întâlni reprezentativele Belgiei, Egiptului și Noii Zeelande.