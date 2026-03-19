Roberta Metsola condamnă atacurile din Golf și cere o reformă a UE: „Trebuie să fim o forță care să vorbească limbajul puterii”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj ferm liderilor europeni reuniți în cadrul Consiliului European, punând accent pe necesitatea unor reforme economice curajoase și pe consolidarea rolului geopolitic al Uniunii. În cadrul intervenției sale, Metsola a abordat trei teme principale: competitivitatea, energia și evoluțiile geopolitice.

Despre competitivitate, Metsola a subliniat: „Trebuie să rezistăm tentației de a reveni la ceea ce este confortabil doar pentru că pașii următori par prea dificili. Trebuie să fim o forță economică care să vorbească limbajul puterii”. Ea a precizat că acest principiu se aplică la toate nivelurile, inclusiv în domenii precum serviciile financiare. „Trebuie să fim pregătiți să gândim diferit și să găsim soluții inovatoare, respectând în același timp prerogativele Parlamentului European”, a adăugat ea.

Președinta Parlamentului a cerut acțiuni urgente în ceea ce privește Uniunea Europeană a Economiilor și Investițiilor și „revizuirea cerințelor de reglementare care nu mai stimulează investițiile așa cum ar trebui”. Metsola a subliniat că, pentru membrii Parlamentului European, „competitivitatea de astăzi ține la fel de mult de securitate, cât și de creștere”, și că „Europa are nevoie de forța economică care să impună rolul pe care trebuie să îl jucăm”.

Referindu-se la conceptul „O Europă, o piață”, Metsola a cerut „implicarea deplină a Parlamentului European” și a subliniat că sunt necesare „acțiuni cu termene și obiective clare de realizare”. Totuși, ea a insistat că Parlamentul „nu va fi și nu va fi niciodată un simplu ștampilator”.

Energia - diversificare și pregătire pentru șocuri

Pe tema energiei, Metsola a evidențiat că Europa își diversifică mixul energetic, iar acest efort începe deja să aducă rezultate. Totuși, ea a avertizat: „Acest lucru nu înseamnă că suntem imunizați împotriva șocurilor de preț” și a amintit că instabilitatea din alte regiuni poate afecta în continuare Europa. „De aceea, concentrarea noastră pe stocare, rețele și reducerea cererii externe este exact abordarea corectă”, a explicat ea.

Geopolitica - solidaritate și apărarea valorilor

În ceea ce privește evoluțiile geopolitice, Metsola a spus că „nu trebuie să pierdem niciodată din vedere oamenii care suferă - inclusiv cei peste 90 de milioane de iranieni care luptă de decenii pentru libertate împotriva unui regim opresiv”. Ea a condamnat atacurile împotriva țărilor din Golf, spunând că acestea „sunt condamnabile și trebuie să înceteze imediat”, și a reiterat solidaritatea sa neclintită cu poporul Ciprului, care, potrivit ei, „se află pe prima linie a Europei”.

Președinta Parlamentului a adăugat că, în acest context, „nu vom pierde din vedere continuarea războiului ilegal de agresiune al Rusiei în Ucraina”.