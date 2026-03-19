Schimbări în traficul bucureștean: Brigada Rutieră suspendă circulația pe Bd. Ferdinand I de la intersecția cu strada Traian. Unde se mai lucrează

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră - a informat joi că se vor institui restricții de trafic începând de sâmbătă, când se va închide circulația pe Bd. Ferdinand I, pe segmentul cuprins între intersecția cu strada Traian (Foișorul de Foc) și Șoseaua Mihai Bravu.

„În vederea execuției unei lucrări de modernizare a liniei de tramvai de pe Bd. Ferdinand I, începând cu data de 21.03.2026, se va închide circulația vehiculelor pe segmentul cuprins între intersecția cu strada Traian (Foișorul de Foc) și Șoseaua Mihai Bravu”, a informat DGPMB.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.

În urmă cu câteva zile, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) anunța lucrările ce vor afecta traseele mai multor tramvaie din București.

„În București, au loc în prezent mai multe lucrări de construcție, atât pentru extinderea rețelei de Metrou (în zonele Ion Mihalache – Clăbucet și Șoseaua București-Ploiești/ DN1), cât și pentru modernizarea infrastructurii rutiere și de tramvai pe mai multe artere importante din oraș (Bd. Basarabia, Bd. Chișinău, Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Expoziției, Calea Dudești, Calea Șerban Vodă, Str. Nerva Traian, Calea Călărași)”, se menționa în informarea TPBI.

Totodată, în perioada următoare, sunt așteptate ordine de începere a unor noi lucrări de reabilitare sau modernizare a rețelei de tramvai și stradale, absolut necesare pe următoarele artere:

Bd. Dimitrie Pompeiu,

Șos. Petricani,

Bd. Lacul Tei,

Str. Maica Domnului,

Str. Reînvierii,

Str. Turmelor,

Bd. Pache Protopopescu,

Str. Traian,

Bd. Ferdinand

Totodată, se vor realiza lucrări și pe alte străzi din București precum str. Sfântul Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Grigore Cobălcescu, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu.

„În aceste condiții, în limitele permise de infrastructura existentă, TPBI face eforturi deosebite pentru a reduce cât mai mult disconfortul creat de necesitatea remodelării liniilor de transport public și face apel la înțelegerea locuitorilor cu privire la situația de fapt. TPBI roagă publicul călător să folosească mijloacele de transport public, atât cel subteran, precum și pe cele de suprafață, care acum sunt utilizate la capacitate maximă”, transmitea TPBI.