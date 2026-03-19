Avertisment de la Cotroceni. De ce este Burnete împotriva plafonării prețului la carburanți: „Putem ajunge la penurie”

Consilierul prezidențial Radu Burnete a precizat joi, că prețul carburanților ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Orientul Mijlociu. Oficialul a atras însă atenția că autoritățile nu ar trebui să alimenteze panica în rândul populației.

„Ca decidenți, nu trebuie să sărim și nu trebuie să panicăm lumea. Da, e posibil ca prețul să sară de 10 lei. Singurul caz în care putem ajunge la penurie este dacă, din populism, suntem iresponsabili și începem să plafonăm prețurile aiurea. Atunci chiar cred că există riscul unei penurii”, a afirmat Radu Burnete, într-o intervenție la Antena3.

Acesta a explicat că intervențiile necoordonate asupra pieței ar putea avea efecte contrare: „Dacă noi începem să plafonăm prețul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului”.

În ceea ce privește posibilele scenarii analizate la nivel prezidențial, consilierul a menționat că una dintre opțiuni ar fi menținerea pieței libere, în paralel cu eventuale ajustări fiscale sau măsuri de sprijin direcționate. El a subliniat că ajutorul ar trebui să fie țintit către consumatorii vulnerabili.

„Să nu faci nimic și să lași prețurile libere, să reduci TVA sau accize. Cel mai înțelept lucru este să știm dacă două sau trei milioane de români sunt consumatori vulnerabili, cum îi denumim, și pe ei să încercăm să îi ajutăm”, a spus acesta pentru sursa citată, adăugând că sprijinul ar putea lua forma unor sume fixe, similare cu schemele aplicate în cazul energiei.

Președintele Nicușor Dan ar avea pe masă mai multe variante de intervenție, inclusiv modele inspirate din alte state europene. Printre acestea se numără acordarea de sprijin financiar persoanelor cu venituri sub un anumit prag, similar cu măsuri implementate în Bulgaria.

Totuși, Radu Burnete a atras atenția asupra constrângerilor bugetare: „Poate fi o variantă, dar mereu spun acest lucru. Să nu uităm că România are deficit de 7%. Banii ăștia trebuie să vină de undeva”.

În opinia sa, o altă soluție ar putea fi utilizarea rezervelor naționale pentru a tempera creșterea prețurilor pe termen scurt.

Referitor la scenariile extreme, consilierul a apreciat că o creștere până la 17 lei pe litru este puțin probabilă, chiar și în cazul unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

„Ceea ce nimeni nu știe în clipa de față să vă spună este cât o să țină acest război. Din nou, cred că intrăm foarte mult în teritoriul speculativ. Chiar dacă războiul ține trei luni de zile, eu nu aș fi atât de convins că benzina poate să ajungă la 17 lei”, a concluzionat Radu Burnete.