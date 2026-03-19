search
Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Buletinul și permisul, la un click distanță. Primele probe oficiale pentru identitatea digitală europeană, realizate în România

0
0
Publicat:

Portofelul european de identitate digitală a fost testat la Bucureşti în cadrul unui exerciţiu de interoperabilitate la care au participat 13 organizaţii din ecosistemul european al identităţii digitale - furnizori de portofele, autorităţi de certificare şi dezvoltatori de tehnologie.

Cineva scanează cu telefonul un cod QR
Portofelul european de identitate digitală a fost testat la Bucureşti. Foto arhivă

În cadrul testelor, participanţii au verificat, în condiţii reale, capacitatea sistemelor de a comunica şi funcţiona integrat, un pas esenţial pentru implementarea la scară largă a identităţii digitale europene. Compania românească de tehnologie certSIGN a participat la teste cu propriul sandbox (mediu de test), o infrastructură completă care include soluţia tehnică pentru EUDI Wallet, emitere de identitate digitală prin soluţia proprietară certME, emitere şi verificare de atribute digitale calificate, autentificare strictă şi semnătură electronică prin CSC API v2.2. Soluţiile certSIGN au fost testate pentru a verifica comunicarea corectă cu sistemele dezvoltate de alte companii europene, demonstrând că infrastructura românească de încredere este compatibilă şi pregătită pentru ecosistemul european. Rezultatele exerciţiului evidenţiază progrese concrete în direcţia unui ecosistem digital unitar, care va permite cetăţenilor să îşi gestioneze identitatea şi datele în mod securizat, simplu şi transparent", se precizează în comunicat.

La exerciţiul de testare au participat 13 organizaţii din ecosistemul european al identităţii digitale, de la furnizori de portofele şi autorităţi de certificare până la dezvoltatori de tehnologie.

36 din cele 44 de teste au fost efectuate cu succes

Potrivit sursei citate, pe parcursul celor două zile, au fost derulate 44 de teste de interoperabilitate, dintre care 36 s-au încheiat cu succes.

Testele au validat faptul că implementările independente din cadrul ecosistemului pot interopera cu succes în scenarii reale de semnare şi demonstrează că ecosistemul EUDI Wallet este pregătit să faciliteze accesul la servicii de identificare digitală", notează compania.

România a găzduit, în perioada 17-18 martie 2026, un important exerciţiu de interoperabilitate dedicat Portofelului European pentru Identitate Digitală - CSC Interoperability Event EUDI Wallet 2026.

Evenimentul a fost organizat de Cloud Signature Consortium (CSC), cu sprijinul certSIGN, şi a reunit furnizori de portofele digitale, autorităţi de certificare şi dezvoltatori de tehnologie din întreaga Uniune Europeană (UE).

România trebuie să implementeze până la finalul anului cel puțin un e-wallet

Recent, directorul general adjunct al Direcţiei Generale Comunicaţii Electronice, Politici şi Strategii în Digitalizare din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), Corneliu Mănescu, a afirmat, la conferinţa Cybersecurity Forum, că România trebuie să implementeze, până la finele anului 2026, cel puţin un instrument de e-wallet.

Regulamentul (UE) 2024/1183 stabileşte că statele-membre UE trebuie ca, până cel târziu la sfârşitul anului 2026, să pună la dispoziţia cetăţenilor şi rezidenţilor cel puţin un portofel digital european certificat (EUDIW) - o soluţie care trebuie să respecte aceleaşi cerinţe tehnice şi de securitate în toată zona europeană.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

