Emisarii ruși și americani se întâlnesc la sfârșitul săptămânii pentru discuții privind războiul din Ucraina

O întrevedere între emisari ruși și americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârșit de săptămână la Miami, în Florida, a anunțat miercuri un responsabil al Casei Albe.

Președinția americană nu a furnizat niciun detaliu cu privire la componența delegațiilor. Potrivit site-ului Politico, SUA vor fi reprezentate de emisarul pentru Ucraina Steve Wirkoff şi de ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Rusia ar urma să îl trimită la negocieri pe emisarul Kremlinului pentru probleme economice Kirill Dmitriev, scrie Agerpres.

Această nouă serie de negocieri va interveni după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a constatat „progrese” spre un compromis între Kiev şi Washington asupra conţinutului unui plan ce ar urma să fie propus Moscovei pentru a pune capăt luptelor, după întrevederi care au avut loc duminică şi luni la Berlin între responsabili americani, ucraineni şi europeni. Zelenski a avertizat, cu toate acestea, că Rusia se pregăteşte, potrivit lui, de un nou „an de război” în 2026.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat, la rândul său, miercuri că obiectivele ofensivei sale în Ucraina „vor fi fără îndoială atinse”.

Detaliile planului american, după ce acesta a fost remaniat la Berlin cu ucrainenii, nu sunt cunoscute, însă Kievul a dezvăluit că acesta implică unele concesii teritoriale din partea sa.

Documentul original al Washingtonului fusese perceput de Kiev şi europeni ca fiind mult favorabil poziţiilor Kremlinului.