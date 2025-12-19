Marco Rubio spune că „s-au făcut progrese” în negocierile pentru Ucraina: „Mai este cale de parcurs”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina au înregistrat progrese, însă procesul este departe de a fi finalizat, iar obstacolele rămân semnificative.

Declarațiile au fost făcute vineri, în contextul eforturilor diplomatice internaționale de a ajunge la un acord de pace. Marco Rubio a subliniat că discuțiile nu urmăresc impunerea unei soluții uneia dintre părți, ci găsirea unui compromis acceptabil.

„S-au făcut progrese, dar mai este cale de parcurs”, a afirmat Rubio, potrivit Reuters.

„Ultimele probleme sunt întotdeauna cele mai dificile”

Vorbind cu jurnaliștii în cadrul unei conferințe de presă, șeful diplomației americane a atras atenția asupra dificultăților inerente fazei finale a negocierilor. „Ultimele probleme sunt întotdeauna cele mai dificile”, a spus acesta, sugerând că, deși pași importanți au fost făcuți, soluționarea punctelor sensibile va necesita timp și efort suplimentar.

Blocaj la summit-ul UE privind activele rusești înghețate

În paralel, summit-ul Uniunii Europene de la Bruxelles s-a încheiat după miezul nopții fără un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, a anunțat anterior un oficial al UE.

Miza discuțiilor a fost una majoră. În statele membre ale Uniunii Europene sunt înghețate aproximativ 200 de miliarde de euro aparținând băncii centrale a Rusiei, cea mai mare parte a acestor fonduri aflându-se în Belgia. Lipsa unui consens evidențiază, încă o dată, complexitatea deciziilor politice și economice legate de conflictul din Ucraina.