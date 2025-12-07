Negocierile pentru pace de la Miami s-au încheiat fără progrese majore. Teritoriul și garanțiile de securitate, principalele obstacole

Runda intensă de discuții dintre negociatorii americani și ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia de la Miami s-a încheiat, fără rezultate semnificative, potrivit unor oficiali ucraineni citați de presa internațională. Negocierile au vizat identificarea unor soluții pentru încheierea războiului, însă chestiunile teritoriale și garanţiile de securitate continuă să blocheze procesul.

Întâlnirile au început joi şi au reunit, din partea SUA, pe trimisul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, iar din partea Ucrainei, pe miniștrii Rustem Umerov şi Andriy Hnatov. După trei zile de discuții, „rămân probleme dificile”, a declarat sâmbătă ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișina, menționând că părțile lucrează la „soluții realiste şi acceptabile”, potrivit CNN.

Stefanișina a precizat că marile provocări sunt legate de statutul teritoriilor ocupate şi de garanţiile de securitate pe care Ucraina le solicită pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

„Căutăm activ formatele optime pentru a le aborda”, a spus ea, adăugând că detalii suplimentare vor fi comunicate după centralizarea informaţiilor.

Aceste teme sunt de mult timp punctele sensibile ale unui eventual acord de pace. Kievul insistă asupra unor garanții solide și respinge orice variantă care ar presupune cedări teritoriale în fața Rusiei. Tensiunile au fost amplificate de declaraţiile recente ale președintelui Vladimir Putin, care a afirmat, în timpul unei vizite în India, că Rusia își propune să cucerească „prin orice mijloace” regiunea Donbas.

Discuțiile de la Miami au fost precedate de o vizită a lui Kushner și Witkoff la Moscova. Președintele Trump a afirmat miercuri că delegația SUA a avut o întâlnire „foarte bună” cu Putin, care ar fi transmis dorința de a vedea războiul încheiat. Cu toate acestea, negocierile nu au produs un progres concret.

Sâmbătă, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că a avut o convorbire telefonică „lungă” şi „constructivă” cu negociatorii americani şi delegaţia ucraineană din Miami. „Am abordat multe aspecte şi am trecut în revistă puncte-cheie care ar putea asigura încetarea vărsării de sânge şi ar elimina ameninţarea unei noi invazii ruse pe scară largă”, a declarat Zelenski, menţionând că au fost conveniţi paşii următori şi formatele viitoarelor discuţii cu SUA.

Atunci, s-a discutat și despre „riscul ca Rusia să nu-și respecte promisiunile”, un aspect invocat de Zelenski ca fiind esențial pentru conturarea unui acord viabil. Hnatov şi Umerov urmează să-i prezinte preşedintelui ucrainean un „raport detaliat” despre negocierile de la Miami.

Subiectul păcii va fi abordat şi luni la Londra, unde Zelenski se va întâlni cu liderii Franţei, Marii Britanii şi Germaniei.