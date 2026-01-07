Trump, mesaj de forță către Aliați: „Rusia și China nu se tem de NATO fără SUA”

Președintele american Donald Trump a lansat un mesaj dur la adresa aliaților din NATO, criticând lipsa de implicare a Alianței fără Statele Unite.

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, Trump a afirmat: „Rusia și China nu au nicio teamă de NATO fără Statele Unite și mă îndoiesc că NATO ar fi acolo pentru noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”.

Președintele susține că, înainte de primul său mandat, majoritatea membrilor NATO abia ajungeau la 2% din PIB pentru cheltuielile militare, iar unele state nu-și achitau contribuțiile. „SUA, în mod nechibzuit, plăteau pentru ei! Eu, cu tot respectul, i-am adus la 5% din PIB, și ei plătesc, imediat. Toată lumea spunea că nu se poate face, dar s-a putut, pentru că, mai presus de toate, ei sunt prietenii mei”, a scris Trump.

El mai susține că fără implicarea sa „Rusia ar fi avut toată Ucraina în acest moment”. În postarea sa, fostul președinte amintește și de supărarea legată de Premiul Nobel pentru Pace: „Norvegia, membră NATO, a ales în mod nechibzuit să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace. Dar asta nu contează! Ce contează este că am salvat milioane de vieți”.

Trump subliniază rolul SUA și avertizează asupra aliaților

În continuare, Trump afirmă că SUA vor fi mereu alături de NATO, chiar dacă ceilalți aliați nu vor face același lucru: „Toți sunt norocoși că am reconstruit armata noastră în primul meu mandat și continuăm să facem asta. Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Singura națiune de care China și Rusia se tem și o respectă este SUA reconstruită de Donald J. Trump. Să facem America mare din nou!!!”

Postarea survine într-un context tensionat, pe fondul discuțiilor privind posibile conflicte între țări membre NATO, inclusiv scenarii ipotetice legate de Groenlanda. În paralel, se pregătește o întâlnire între reprezentanți danezi, groelandezi și americani pentru a găsi soluții și a evita escaladarea tensiunilor.