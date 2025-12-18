NASA are un nou șef, astronautul privat Jared Isaacman. Miliardarul are o legătură apropiată cu Elon Musk

Senatul SUA a confirmat numirea miliardarului Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA, la propunerea președintelui Donald Trump. Astfel, primul astronaut privat din istorie devine al 15-lea lider al agenției spațiale americane.

Confirmarea a fost aprobată cu 67 de voturi pentru şi 30 împotrivă. Dintre voturile favorabile, 51 au venit din partea republicanilor și 16 din partea democraţilor, în timp ce toate voturile împotrivă au aparţinut democraţilor, notează Reuters.

Decizia vine la două săptămâni după cea de-a doua audiere a lui Jared Isaacman în Senat, în cadrul căreia acesta a susţinut că NASA trebuie să accelereze ritmul pentru a devansa China în cursa spre Lună în acest deceniu.

Jared Isaacman va conduce o agenție cu aproximativ 14.000 de angajați, responsabilă de unele dintre cele mai ambițioase misiuni spațiale din istorie. NASA investește miliarde de dolari în programul Artemis, care vizează revenirea astronauților pe Lună și stabilirea unei prezențe umane pe termen lung, ca etapă premergătoare misiunilor cu echipaj uman pe Marte.

Context tensionat pentru NASA

Numirea sa are loc într-un context dificil pentru agenția spațială americană. Administrația Trump, în cadrul eforturilor de eficientizare a guvernului coordonate de Elon Musk, a redus personalul NASA cu aproximativ 20% şi a propus pentru 2026 o diminuare a bugetului cu circa 25% faţă de nivelul obișnuit de 25 de miliarde de dolari. Comunitatea științifică avertizează că zeci de programe de cercetare spațială ar putea fi puse în pericol.

Isaacman susține o orientare mai puternică spre misiunile pe Marte, fără a abandona programul Artemis, și pledează pentru o colaborare mai strânsă cu sectorul privat, în special cu companii precum SpaceX, pentru a reduce costurile şi a stimula competiția. Această viziune a generat însă controverse, având în vedere relația sa apropiată cu Elon Musk, al cărui grup deţine contracte cu NASA în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari.

În timpul audierilor, mai mulți senatori democrați și-au exprimat îngrijorarea privind un posibil conflict de interese.

Cine este Jared Isaacman

Jared Isaacman, în vârstă de 42 de ani, este fondator și CEO al companiei Shift4 Payments și a intrat în istorie ca primul comandant al unei misiuni spațiale complet private. În 2021, a condus misiunea Inspiration4, iar în septembrie 2024 a revenit pe orbită în cadrul misiunii Polaris Dawn, unde a participat la prima ieşire spaţială privată din lume.

După ce fusese retras temporar din cursa pentru conducerea NASA pe fondul disputei publice dintre Donald Trump şi Elon Musk, Isaacman a fost renominalizat la începutul lunii noiembrie.