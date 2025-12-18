search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

NASA are un nou șef, astronautul privat Jared Isaacman. Miliardarul are o legătură apropiată cu Elon Musk

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Senatul SUA a confirmat numirea miliardarului Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA, la propunerea președintelui Donald Trump. Astfel, primul astronaut privat din istorie devine al 15-lea lider al agenției spațiale americane.

Noul administrator al NASA, Jared Isaacman. FOTO: X/@_MaxQ_
Noul administrator al NASA, Jared Isaacman. FOTO: X/@_MaxQ_

Confirmarea a fost aprobată cu 67 de voturi pentru şi 30 împotrivă. Dintre voturile favorabile, 51 au venit din partea republicanilor și 16 din partea democraţilor, în timp ce toate voturile împotrivă au aparţinut democraţilor, notează Reuters.

Decizia vine la două săptămâni după cea de-a doua audiere a lui Jared Isaacman în Senat, în cadrul căreia acesta a susţinut că NASA trebuie să accelereze ritmul pentru a devansa China în cursa spre Lună în acest deceniu.

Jared Isaacman va conduce o agenție cu aproximativ 14.000 de angajați, responsabilă de unele dintre cele mai ambițioase misiuni spațiale din istorie. NASA investește miliarde de dolari în programul Artemis, care vizează revenirea astronauților pe Lună și stabilirea unei prezențe umane pe termen lung, ca etapă premergătoare misiunilor cu echipaj uman pe Marte.

Context tensionat pentru NASA

Numirea sa are loc într-un context dificil pentru agenția spațială americană. Administrația Trump, în cadrul eforturilor de eficientizare a guvernului coordonate de Elon Musk, a redus personalul NASA cu aproximativ 20% şi a propus pentru 2026 o diminuare a bugetului cu circa 25% faţă de nivelul obișnuit de 25 de miliarde de dolari. Comunitatea științifică avertizează că zeci de programe de cercetare spațială ar putea fi puse în pericol.

Isaacman susține o orientare mai puternică spre misiunile pe Marte, fără a abandona programul Artemis, și pledează pentru o colaborare mai strânsă cu sectorul privat, în special cu companii precum SpaceX, pentru a reduce costurile şi a stimula competiția. Această viziune a generat însă controverse, având în vedere relația sa apropiată cu Elon Musk, al cărui grup deţine contracte cu NASA în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari.

În timpul audierilor, mai mulți senatori democrați și-au exprimat îngrijorarea privind un posibil conflict de interese.

Cine este Jared Isaacman

Jared Isaacman, în vârstă de 42 de ani, este fondator și CEO al companiei Shift4 Payments și a intrat în istorie ca primul comandant al unei misiuni spațiale complet private. În 2021, a condus misiunea Inspiration4, iar în septembrie 2024 a revenit pe orbită în cadrul misiunii Polaris Dawn, unde a participat la prima ieşire spaţială privată din lume.

După ce fusese retras temporar din cursa pentru conducerea NASA pe fondul disputei publice dintre Donald Trump şi Elon Musk, Isaacman a fost renominalizat la începutul lunii noiembrie.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
fanatik.ro
image
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Un fotbalist de la Barcelona SC a fost împușcat mortal în plină stradă. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Analist, despre acordul pe reforma administraţiei: Una dintre cele mai productive ședințe ale coaliției
observatornews.ro
image
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
cancan.ro
image
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
prosport.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul Rodicăi Stănoiu! Iubitul nu este iubit, ce scrie în testament schimbă tot: 'Cei implicaţi ştiu ce...
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer! Pentru mine este un pas important”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de euro
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Gestul impresionant pe care l-au făcut oamenii din Oradea, înainte ca medicul Sharma să își piardă viața. Sute de persoane s-au mobilizat pentru a-l ajuta
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Facturile explodează la 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
ionel bratianu foto arhiva adevarul
Portretul lui Ionel Brătianu, creionat de Maruca Cantacuzino: Un mascul care trăia cu trei femei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?