Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare în România după ce a fumat o țigară de cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!”

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat joi la 9 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța pentru că a consumat droguri pe scena festivalului „Beach, Please!” în 2024, potrivit minutei de ședință.

Artistul american Wiz Khalifa, cu numele real Cameron Jibril Thomaz, a fost trimis în judecată în România imediat după ce a fost ridicat de polițiștii BCCO.

Dacă în primă instanță el a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 3600 de lei, în apel judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au decis condamnarea lui.

”Dec.nr. 1222 În baza art. 421 pct. 2 lit. a CPP, Admite apelul formulat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 269 din data de 24.04.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024, desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, rejudecând: În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. ?n baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 275 alin. 3 CPP, Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.12.2025”, potrivit instanței.

Procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pentru consum ilicit de droguri.

Rapperul american Thomaz Cameron Jibril, cunoscut sub numele de scenă Wiz Khalifa, a fost trimis în judecată, la Constanța, de procurorii DIICOT pentru consum ilicit de droguri. Vedeta este acuzată că a fumat canabis pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești.

Rapperul american Wiz Khalifa, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut de polițiști pe 14 iulie 2024 la festivalul ”Beach, Please” din Costinești, după ce a fumat marijuana pe scenă, în timpul spectacolului său. Polițiștii au așteptat ca artistul să-și termine concertul înainte de a-l aresta.