Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București de la „Baronul de Ilfov” Hubert Thuma și își consolidează influența în partid

Ciprian Ciucu a preluat funcția de coordonator al organizației PNL București, înlocuindu-l pe Hubert Thuma, supranumit „Baronul de Ilfov” , printr-o decizie adoptată joi, 18 decembrie, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al partidului..

Hubert Thuma, unul dintre cei mai influenți lideri ai PNL și principalul contestatar al premierului Ilie Bolojan, își pierde astfel poziția în cea mai mare şi reprezentativă filială a partidului în urma unor modificări propuse chiar de Ilie Bolojan şi validate prin vot de membrii Biroului Politic Național.

Ciprian Ciucu, care a câștigat la începutul lunii decembrie alegerile pentru Primăria Capitalei, a recunoscut în campania electorală tensiunile existente între el și Thuma, afirmând că „nu cred că avem o colaborare acum, ca să fiu drăguț”.

El a fost împuternicit în aceeași ședință să facă propuneri pentru conducerea organizațiilor PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5, urmând ca acestea să fie validate până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, potrivit unui comunicat al PNL Bucureşti.

Odată ce noile propuneri vor fi aprobate, Ciprian Ciucu va prelua, practic, controlul politic al celei mai mari filiale liberale din România, iar în paralel va coordona activitatea consilierilor generali ai PNL și va avea responsabilitatea de a negocia cu partidele reprezentate în Consiliul General al Municipiului București.

Sebastian Burduja rămâne președintele PNL București, însă atribuțiile sale sunt, în mare parte, formale și simbolice.

Noua funcţie primită reflectă creșterea vizibilității și a influenței politice a lui Ciprian Ciucu, care ar putea urma un traseu similar cu cel al unor lideri precum Traian Băsescu și Nicușor Dan, pentru care Primăria Capitalei a fost o platformă de lansare către preşedinţie.