Video O erupție solară de amploare ar putea oferi un spectacol de aurore boreale în Europa. Când va putea fi vizibil fenomenul

Erupția solară care a avut loc în acest weekend ar putea duce la un risc de furtună geomagnetică de clasa G3 și la posibilitatea de a observa aurore boreale în emisfera nordică.

O erupție solară majoră care a avut loc duminică ar putea ilumina cerul nocturn al anumitor regiuni din emisfera nordică în zilele următoare, probabil în noaptea de miercuri spre joi, cu posibile aurore boreale. Clasificată X1.9 de NASA, această explozie a avut loc la nivelul unui grup de pete solare apărute recent pe marginea Soarelui, considerat unul dintre cele mai impresionante din ultimul deceniu, scrie Le Figaro.

Potrivit Observatorului Solar Dynamics al NASA, fenomenul a perturbat pentru scurt timp comunicațiile radio în Australia și în anumite părți din Asia de Sud-Est. Erupția a fost însoțită și de o ejecție de masă coronală (CME), un nor de particule și câmpuri magnetice care, atunci când lovește Pământul, poate declanșa furtuni geomagnetice și poate afecta sateliții, rețelele electrice și sistemele de navigație.

Furtună geomagnetică

NOAA - Agenția americană pentru observarea oceanelor și atmosferei - a emis o alertă de furtună geomagnetică pentru noaptea de miercuri, 3 decembrie, spre joi, 4 decembrie, prevăzând un impact care ar putea atinge clasa G3, considerată „puternică” de către experți. Dacă condițiile sunt favorabile, aceste perturbări ar putea face vizibile aurorele boreale până la latitudini mai joase decât de obicei, în emisfera nordică.

Strălucirea fenomenului va depinde însă de orientarea exactă a ejecției solare și de condițiile meteorologice locale, care ar putea limita vizibilitatea. Meteorologii rămân atenți la acest grup de pete solare, numit AR4299, a cărui activitate ar putea genera alte erupții în săptămânile următoare.