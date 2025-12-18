Cumulul pensiei cu salariul în sănătate și educație continuă și în 2026. Ministrul Rogobete anunță măsuri pentru păstrarea profesioniștilor în sistem

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat joi, în cadrul unei ședințe de Guvern, măsurile adoptate pentru anul 2026, anunțând că printr-o Ordonanță de urgență va continua cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice.

„Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, a precizat ministrul.

Potrivit lui Rogobete, printr-un memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii se pot organiza concursuri și examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale. De asemenea, Legea sănătăţii a fost modificată pentru a elimina blocajele administrative și a asigura continuitatea actului medical.

„Ce am spus se întâmplă: prin decizii asumate și modificări legislative clare, reașezăm sistemul de sănătate, eliminăm blocajele administrative și asigurăm continuitatea actului medical pentru pacienți și personalul medical. Astăzi, în ședința de Guvern, am modificat Legea sănătății exact în această direcție. Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoașterea profesională și eliberarea documentelor de atestare profesională, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor să fie cât mai scurți”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului național de rezidențiat și nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică. „Sănătatea trebuie să meargă înainte. Aducem, în același timp, claritate pentru medici și farmaciști. Cei care au intrat deja în sistem și devin ulterior cadre didactice își pot continua activitatea clinică fără birocrație suplimentară. Integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă, astfel încât experiența și competența să rămână lângă pacient”, a mai afirmat ministrul.

Rogobete a mai precizat că măsurile vizează și atragerea medicilor români din diaspora. „Tot mai mulți specialiști își doresc să se întoarcă acasă, atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ținut luni întregi pe margine și accelerăm recunoașterea profesională, prin proceduri corecte, transparente și previzibile - cu timpi scurți de soluționare a dosarelor”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Toate aceste măsuri au un scop simplu: un sistem de sănătate care funcționează. Deschis, coerent și stabil. Un sistem construit pentru pacienți. Un sistem care crește. Încrederea ne face bine”, a conchis ministrul Sănătății.