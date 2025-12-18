PNL a validat acordul din Coaliţia de guvernare privind reforma administrației și creșterea salariului minim

Partidul Naţional Liberal a validat, joi, prin vot, la propunerea preşedintelui Ilie Bolojan, acordul din Coaliţia de guvernare, care vizează reforma administraţiei locale şi centrale, creşterea salariului minim, reducerea numărului de parlamentari cu 13%, reducerea subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor.

Potrivit PNL, acordul vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administraţiei centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază, în timp ce pentru administraţia publică locală a fost menţinută decizia anterioară din coaliţie şi angajarea răspunderii Guvernului României pentru reforma administraţiei publice, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze actul normativ necesar în acest sens, scrie News.

De asemenea, acordul din coaliţie prevede reducerea cu 10% a nivelului subvenţiilor încasate de partidele politic, reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi, reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestui impozit în 2027, creşterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Potrivit PNL, acordul mai cuprinde ”detalierea unor măsuri de stimulare a economiei înainte de adoptarea bugetului de stat pentru 2026 şi includerea acestor măsuri în acest buget precum şi reducerea numărului de parlamentari cu 13%, pe baza datelor ultimului recensământ”.