Șefa Curții de Apel București acuză presiuni din DNA într-un dosar al Liei Olguța Vasilescu: „Mi-a spus ce soluție trebuie să dau"

Publicat:
Ultima actualizare:

Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, susține că o fostă procuroare DNA, în prezent subalternă a Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, i-ar fi cerut explicit să dea o anumită soluție într-un dosar care o viza pe Lia Olguța Vasilescu. 

Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie FOTO: Inquam photos/ Gyozo Baghiu
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie FOTO: Inquam photos/ Gyozo Baghiu

Șefa Curții de Apel București a declarat că procuroarea Elena Grecu, pe vremea când activa la Direcția Națională Anticorupție, ar fi încercat să influențeze soluția într-un dosar penal deschis pe numele social-democratei Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit Liei Arsenie, Elena Grecu ar fi venit personal în biroul său pentru a solicita declinarea competenței cauzei către Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce ar fi dus la mutarea dosarului de la Curtea de Apel București la instanța supremă.

„Mi-a spus ce soluție trebuie să dau”

Judecătoarea afirmă că a refuzat categoric această intervenție și că a dat-o afară din birou pe procuroarea DNA. Mai mult, susține că presiunile nu s-au oprit aici, iar ulterior ar fi fost cerută și recuzarea sa, pentru a fi îndepărtată din completul de judecată.

„Scopul vizitei a fost de a pretinde o soluție. Pentru mine, e un moment de referință al carierei mele; nu am mai fost pusă în această ipostază nici înainte, nici după. Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau! Este șocant pentru un judecător care este liber.

Au fost niște presiuni enorme, care au continuat și a doua zi, în ședința de judecată. Nevoia doamnei procuror de a obține declinarea dosarului către ICCJ… Doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință.

Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui magistrat. Soluția se pronunță de completul de judecată. Am semnalat cazul conducerii Curții de Apel București. O colegă m-a avertizat că voi vedea eu ce voi păți”, a spus Liana Arsenie, într-o intervenție telefonică la România TV.

Presiuni repetate, susține șefa CAB

Liana Arsenie a mai declarat că acesta nu ar fi fost singurul moment din cariera sa în care i s-a cerut să pronunțe anumite soluții în dosare aflate pe rol.

Dosarul în care ar fi avut loc incidentul a fost deschis în 2016 și clasat în 2020. Cauza o viza pe Lia Olguța Vasilescu, pe atunci primar al municipiului Craiova, acuzată că ar fi cerut unor oameni de afaceri să facă sponsorizări către un ONG pentru reabilitarea fațadelor blocurilor din centrul orașului. Ancheta susținea că banii ar fi fost folosiți pentru campania electorală.

Dosarul, clasat pentru lipsă de probe

Lia Olguța Vasilescu a fost cercetată pentru folosirea influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, luare de mită și spălare de bani. În cele din urmă, procurorul de caz a dispus clasarea dosarului, motivând că nu existau probe care să arate că primarul „ar fi condiționat derularea în bune condiții a contractelor de Primăria Craiova de efectivitatea sponsorizărilor”.

