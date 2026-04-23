Mulți aliați ai SUA din Golf și Asia cer ajutor financiar pe fondul turbulențelor generate de războiul din Iran

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că „numeroși” aliați ai Statelor Unite din Golful Persic și Asia au cerut ajutor financiar, pe fondul instabilității economice provocate de conflictul cu Iranul, relatează Financial Times.

Declarația a fost făcută în cadrul unei audieri în Senat privind bugetul Trezoreriei pentru anul fiscal 2027. Potrivit lui Bessent, aceste mecanisme ar permite țărilor afectate să obțină lichiditate în dolari, în contextul în care închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran a redus semnificativ veniturile din petrol.

„Liniile de swap sunt menite să mențină stabilitatea piețelor de finanțare în dolari și să prevină vânzări dezordonate de active americane”, a explicat oficialul, adăugând că și alte state, inclusiv din Asia, au formulat solicitări similare.

Președintele Donald Trump și-a exprimat deschiderea de a sprijini Emiratele Arabe Unite, în timp ce senatorul Steve Daines a declarat că susține această direcție.

În schimb, democrații și-au exprimat rezervele, invocând costurile interne în creștere. Senatorul Chris Van Hollen a avertizat că războiul implică cheltuieli de peste un miliard de dolari pe zi și contribuie la scumpirea energiei și a bunurilor.

Prețurile petrolului depășesc din nou 100 de dolari pe baril

Prețurile globale ale petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril, după ce Iranul ar fi atacat mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz și a escortat altele către țărm.

Indicele Brent a urcat la peste 101 dolari pe baril, iar țițeiul american West Texas Intermediate s-a apropiat de 93 de dolari. Creșterea vine în contextul dificultăților de reluare a traficului normal prin această rută strategică.

Pentagon a avertizat că eliminarea minelor din zonă ar putea dura luni de zile, ceea ce ar menține presiunea asupra prețurilor energiei inclusiv în perioada electorală din SUA.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de conflict tranzita aproximativ o cincime din petrolul mondial, afectează grav aprovizionarea globală. Analiștii estimează că producția din regiune este în prezent redusă cu 10 până la 15 milioane de barili pe zi.

Companiile de transport evită zona

Experții avertizează că riscurile ridicate descurajează companiile maritime să reia transporturile în absența unui acord stabil între Washington și Teheran.

Analistul Pavel Molchanov consideră că revenirea la nivelurile de dinaintea războiului ar putea dura cel puțin câteva luni, chiar și în scenariul unei dezescaladări.

Între timp, prețul benzinei în SUA a depășit din nou 4 dolari pe galon, iar efectele se resimt la nivel global, inclusiv în sectorul transporturilor aeriene, unde unele companii reduc numărul de zboruri.

Tensiuni în creștere în regiune

Incidentele recente evidențiază escaladarea tensiunilor în regiune. Forțe iraniene au deschis focul asupra unor nave comerciale, în timp ce marina americană a interceptat petroliere iraniene suspectate că încalcă sancțiunile.

Comandamentul Central al SUA a confirmat interceptarea unor nave, iar autoritățile iraniene au anunțat, la rândul lor, capturarea altor vase pentru inspecție.

Situația subliniază dificultatea ajungerii la un acord rapid între cele două părți, în condițiile în care conflictul a eliminat deja volume semnificative de petrol de pe piața globală.

În pofida incertitudinilor, unele instituții financiare estimează că eforturile diplomatice ar putea, în cele din urmă, să conducă la un acord. Până atunci, însă, piețele energetice și economia globală rămân sub presiune.