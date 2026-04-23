Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Curățarea Strâmtorii Ormuz de mine ar putea dura până la șase luni, avertizează Pentagonul

Război în Orientul Mijlociu
Curățarea completă a Strâmtorii Ormuz de minele plasate de Iran ar putea dura până la șase luni, iar o astfel de operațiune este puțin probabil să înceapă înainte de încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran, potrivit unei evaluări transmise de Pentagon Congresului, scrie The Washington Post.

Pentagonul nu știe nude a amplasat Iranul mine în Strâmtoarea Ormuz/FOTO/EPA/EFE

Estimarea, prezentată într-un briefing clasificat în fața membrilor Comitetului pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, sugerează că impactul economic al conflictului ar putea persista până spre sfârșitul anului sau chiar mai mult.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile, parlamentarii din ambele partide au reacționat cu frustrare la acest calendar, care indică faptul că prețurile petrolului și carburanților ar putea rămâne ridicate mult timp după un eventual acord de pace.

Situația are și implicații politice interne pentru președintele Donald Trump, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului. Decizia sa de a declanșa conflictul s-a dovedit nepopulară în rândul alegătorilor și a generat tensiuni chiar în interiorul bazei sale politice.

Datele recente arată o creștere semnificativă a prețului benzinei în SUA, ajuns la peste 4 dolari pe galon, comparativ cu aproximativ 3 dolari înainte de izbucnirea conflictului. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat că o scădere semnificativă a prețului ar putea avea loc abia spre sfârșitul lunii septembrie.

Trei oficiali, care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza caracterului sensibil al discuției, au declarat că parlamentarilor li s-a comunicat că Iranul ar fi amplasat 20 sau mai multe mine în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimile acesteia, o cale navigabilă vitală pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu prin Golful Persic. Unele dintre acestea au fost lansate de la distanță folosind tehnologia GPS, ceea ce a îngreunat detectarea minelor de către forțele americane în momentul amplasării lor, a declarat parlamentarilor un înalt oficial al apărării. Se crede că altele au fost amplasate de forțele iraniene folosind bărci mici.

Traficul maritim în Strâmtoare rămâne instabil

Pentagonul a refuzat să răspundă la întrebările WP privind evaluarea armatei cu privire la cât timp ar putea dura eliminarea minelor. Un purtător de cuvânt, Sean Parnell, a emis o scurtă declarație în care a recunoscut că dezvăluirea a fost făcută într-o ședință clasificată pentru parlamentari și a calificat informația drept „inexactă”.

Blocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune ale conflictului, Iranul declarând zona închisă și atacând unele nave comerciale. Înainte de război, ruta era esențială pentru exporturile de energie către economii majore din Asia, inclusiv Japonia, Coreea de Sud și China.

Administrația Trump insistă ca Iranul să renunțe la programul nuclear și să redeschidă complet strâmtoarea, în timp ce Teheranul condiționează reluarea negocierilor de ridicarea blocadei navale impuse de SUA.

Secretarul de război, Pete Hegseth, a declarat că forțele americane au vizat nave iraniene suspectate că ar putea instala mine, afirmând că acestea sunt distruse „cu precizie implacabilă”.

Iranul a negat că ar fi plasat mine, însă evaluările serviciilor americane sugerează dificultăți în localizarea tuturor dispozitivelor deja instalate.

În ciuda unei încetări temporare a focului, traficul maritim rămâne instabil, după ce forțele iraniene au reluat atacurile asupra navelor comerciale și au reafirmat închiderea strâmtorii.

Experții avertizează că prezența minelor va descuraja operatorii maritimi și companiile de asigurări, chiar și în cazul unei reluări parțiale a navigației. Richard Nephew a subliniat că riscurile ridicate ar putea limita semnificativ tranzitul prin această rută, cu efecte importante asupra piețelor globale de energie.

