Avertisment de securitate: SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Libanul pe fondul tensiunilor din regiune

Ambasada Statelor Unite la Beirut a emis un avertisment oficial prin care își sfătuiește cetățenii să părăsească Libanul, în contextul unui armistițiu fragil între armata israeliană și mișcarea șiită Hezbollah, susținută de Iran.

Reprezentanții misiunii diplomatice au transmis că situația de securitate rămâne instabilă și imprevizibilă, chiar dacă, oficial, luptele au fost suspendate.

Mesajul Ambasadei SUA

„Ambasada SUA la Beirut monitorizează îndeaproape situația de securitate din Liban. Mediul de securitate rămâne complex și se poate schimba rapid”, se arată în avertismentul oficial.

Diplomații americani îi îndeamnă pe cetățeni să părăsească țara cât timp mai există zboruri comerciale disponibile.

„Îndemnăm cetățenii americani să părăsească Libanul cât timp opțiunile de zbor comercial rămân disponibile. Recomandăm cetățenilor americani din Liban care aleg să nu plece să pregătească planuri de contingență și să monitorizeze știrile pentru cele mai recente evoluții”, mai precizează Ambasada SUA.

Armistițiu sub presiune

Avertismentul vine în contextul unui armistițiu intrat în vigoare vineri, după aproximativ șase săptămâni de confruntări între Israel și Hezbollah. Cu toate acestea, stabilitatea acordului este pusă sub semnul întrebării.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, guvernele Israelului și Libanului urmează să participe joi la o a doua rundă de discuții între ambasadori, organizată la Washington, în încercarea de a menține încetarea focului.

Tensiunile din zonă rămân ridicate, iar evoluțiile pot fi rapide și imprevizibile, avertizează autoritățile americane. În acest context, cetățenii sunt sfătuiți să rămână vigilenți și să aibă pregătite planuri pentru situații de urgență.

Avertismentul reflectă îngrijorările tot mai mari legate de posibilitatea reluării conflictului, în ciuda eforturilor diplomatice aflate în desfășurare.

Ca represalii după războiul pornit împotriva sa de SUA şi Israel, Iranul a blocat de facto Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că va ataca orice navă ce are legături cu SUA, Israel şi cu aliaţii acestora.

Iranul a anunţat miercuri că a atacat şi imobilizat sau sechestrat trei nave comerciale care au încercat să traverseze strâmtoarea fără autorizaţia sa.

Preşedintele american Donald Trump a impus, la rândul său, o blocadă asupra porturilor iraniene, după eşecul negocierilor desfăşurate pe 11 aprilie în Pakistan, în timp ce este aştepată o nouă rundă de negocieri.