Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Momentul în care Gărzile Revoluției din Iran capturează două nave în Strâmtoarea Ormuz. Libanul cere prelungirea armistițiului cu Israelul

Război în Orientul Mijlociu
Gărzile Revoluției din Iran au publicat imagini care arată momentul în care forțele lor capturează două nave în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Gărzile Revoluției din Iran au publicat imagini de la capturarea navelor. FOTO: captură video X
Gărzile Revoluției din Iran au publicat imagini de la capturarea navelor. FOTO: captură video X

Navele au fost reținute pentru presupuse încălcări maritime și escortate către țărmurile iraniene. Informațiile au fost confirmate atât de companiile de transport maritim implicate, cât și de agenția semi-oficială Tasnim, potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

Este pentru prima dată când Iranul capturează nave de la declanșarea conflictului, la sfârșitul lunii februarie. Conform sursei citate, cele două nave – MSC Francesca, sub pavilion Panama, și Epaminondas, sub pavilion Liberia – ar fi fost acuzate că încercau să părăsească strâmtoarea „în mod clandestin”, relatează The Guardian.

La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că președintele Donald Trump nu consideră incidentul o încălcare a armistițiului dintre SUA și Iran, deoarece navele nu erau americane sau israeliene.

„Nu, pentru că nu erau nave americane și nici israeliene. Erau două nave internaționale”, a precizat aceasta.

Reacții pe piețele financiare și evoluția petrolului

Evoluțiile din conflict au avut un impact imediat asupra piețelor financiare din Asia. Bursele din Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Sydney, Singapore și Wellington au înregistrat scăderi.

În schimb, piața din Seul a crescut cu peste 1%, susținută de sectorul tehnologic, iar bursele din Taipei, Manila și Jakarta au închis pe plus.

Prețul petrolului rămâne ridicat, cu cotația Brent menținându-se peste pragul de 100 de dolari pe baril. După un vârf de peste 105 dolari în cursul zilei, prețul a coborât ușor, stabilizându-se în jurul valorii de 103 dolari.

Libanul vrea prelungirea armistițiului cu Israelul

Pe un alt front, Libanul intenționează să solicite o prelungire cu o lună a armistițiului cu Israel, în cadrul unei noi runde de negocieri programate la Washington.

Discuțiile, primele directe dintre cele două state din ultimele decenii, au avut loc pe 14 aprilie, fiind urmate de un armistițiu de 10 zile, care urmează să expire duminică.

Negocierile vor fi mediate de secretarul de stat american Marco Rubio și îi vor reuni pe ambasadorul israelian Yechiel Leiter și pe ambasadorul libanez Nada Hamadeh Moawad. La întâlnire ar urma să participe și ambasadorul SUA în Liban, Michel Issa, precum și ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee.

