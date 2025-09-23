Video Moment inedit la New York: Macron l-a sunat pe Trump din mijlocul străzii: „Ghici ce, totul este blocat pentru tine”

Președintele francez Emmanuel Macron a fost blocat de polițiștii americani la finalul Adunării Generale a ONU din New York, din cauza trecerii coloanei oficiale a omologului său, Donald Trump.

„Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment”, i-a spus un ofițer de poliție înainte de a semnala că se apropie convoiul, în imagini difuzate pe rețelele de socializare de Brut, potrivit bfmt.

În încercarea de a soluționa situația, Emmanuel Macron l-a contactat telefonic pe Donald Trump, chiar din mijlocul străzii.

„Ghici ce, aștept în stradă acum pentru că totul este blocat pentru tine”, i-ar fi spus liderul francez, zâmbind.

După câteva minute, autoritățile au eliberat strada, însă accesul a rămas permis doar pietonilor, ceea ce l-a obligat pe președintele Franței să își continue convorbirea telefonică cu Donald Trump în mijlocul străzii, în timp ce încerca să ajungă la ambasada Franței.

Franța a recunoscut oficial statul palestinian în cadrul summitului ONU privind soluția celor două state.

„Este timpul să punem capăt războiului din Gaza, masacrelor și morților”, a declarat Macron în discursul de deschidere la o sesiune specială a Adunării Generale a Națiunilor Unite.