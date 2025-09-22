Franța recunoaște oficial statul Palestina. Macron: „Pentru pacea între poporul israelian și poporul palestinian”

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, de la tribuna Națiunilor Unite, că Franța recunoaște oficial statul Palestina, într-un discurs dedicat „soluției cu două state”. „A sosit momentul”, a declarat liderul francez.

Emmanuel Macron a subliniat că „asupra noastră apasă o responsabilitate istorică” și că este esențial „să facem tot posibilul pentru a păstra posibilitatea unei soluții cu două state, Israel și Palestina, trăind unul lângă altul în pace și securitate”, conform AFP, citat de Agerpres.

Decizia Franței vine după ce Regatul Unit, Australia, Portugalia și Canada au recunoscut oficial statul Palestina duminică, gest denunțat de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un „pericol” pentru existența Israelului.

Administrația americană a criticat de asemenea această mișcare. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că președintele Donald Trump consideră recunoașterea statului Palestina „o recompensă pentru Hamas” și că va aborda subiectul marți, în discursul său la Adunarea Generală ONU, pentru a sublinia că „sunt doar vorbe, nu suficiente acțiuni concrete”.

Ce înseamnă, de fapt, recunoașterea Palestinei

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a criticat ferm decizia unor țări occidentale – inclusiv Canada, Australia și Regatul Unit – de a recunoaște oficial statul Palestina. Potrivit liderului israelian, un astfel de gest „nu aduce pacea mai aproape”, ci, dimpotrivă, ar „încuraja forțele întunericului”. El a mai adăugat că această decizie nu contribuie la eliberarea ostaticilor israelieni și nu deschide calea spre o soluționare a conflictului.