Misterul unei dispariții vechi de 60 de ani, rezolvat de un pescar: „A fost 100% noroc”

Un pescar a ajutat la rezolvarea unui caz de dispariție vechi de aproape 60 de ani, după ce a descoperit o mașină scufundată în râul Mississippi din Minnesota. În autoturism se aflau rămășițele umane ale unui bărbat, care nu mai fusese văzut din 1967.

Brody Loch a sunat autoritățile după ce a descoperit mașina Buick din anii 1960 cu ajutorul unui sonar. Scafandrii și o echipă de remorcare au recuperat vehiculul. Anchetatorii care au examinat mașina au găsit rămășițe umane în interior, a declarat într-un comunicat biroul lui Steve Soyka, șeriful județului Stearns, potrivit theguardian.

Prin numărul de identificare al vehiculului, anchetatorii au putut stabili că mașina aparținea lui Roy Benn. La vârsta de 59 de ani, el a fost dat dispărut și nu a mai fost văzut de atunci.

Oficialii au trimis rămășițele din mașina lui Benn la biroul unui medic legist pentru o posibilă identificare. Totuși, pe baza obiectelor din mașină și a VIN-ului său, biroul lui Soyka a declarat că consideră că rămășițele erau ale lui Benn.



Un buletin de persoane dispărute publicat de departamentul de siguranță publică din Minnesota a declarat că Benn a fost văzut ultima dată pe 25 septembrie 1967 în timp ce „transporta o sumă mare de bani”. De asemenea, conducea un Buick Electra din 1963 cu patru uși, de culoare albastră metalizată.

Familia lui Benn a fost notificată și rugată să furnizeze mostre de ADN pentru a face identificarea mai ușoară.

„Suntem doar recunoscători că, cel mai probabil, am obținut în sfârșit descoperirea de care aveam nevoie pentru a aduce încheiere acestei familii”, a spus Heck.

Benn deținea un serviciu de reparații electrocasnice în St. Cloud, Minnesota, când a dispărut, conform relatărilor de la acea vreme ale ziarului local. St. Cloud Daily Times a mai relatat că soția lui Benn murise cu un an înainte ca el să dispară.