Duminică, 17 August 2025
Adevărul
Video „Operațiunea monstrul”, în Cehia. Un pescar a prins un somn de aproape 3 metri dupa aproape o oră de luptă

Publicat:

Un pescar ceh a reușit să scoată din apă un somn gigantic de 2,68 metri, după o luptă de aproape 50 de minute. Experiența, descrisă de pescar drept „o senzație absolută”. 

Captura impresionantă a pescarului ceh a fost postată pe rețelele de socializare FOTO: Facebook
Captura impresionantă a pescarului ceh a fost postată pe rețelele de socializare FOTO: Facebook

Jakub Vágner, pescar profesionist ceh și prezentator al emisiunii „Fish Warrior”, a trăit o experiență extraordinară în apele din Cehia: a prins un somn uriaș, de 2,68 metri, după o luptă de aproape 50 de minute. 

La început, el a crezut că vede un copac plutind în apă. „Dar brusc copacul se mișcă și îmi dau seama că este un somn gigantic, care plutește chiar lângă stâncă”, povestește Jakub Vágner despre lupta sa cu somnul de 2,68 metri în țara sa natală, Cehia, pe Facebook, potrivit site-ului Blic.rs.

Vágner, în vârstă de 43 de ani, este un pescar profesionist. El are chiar propria emisiune TV, intitulată „Fish Warrior”. Pe Facebook și Instagram, peste 400.000 de persoane îl urmăresc și astfel își împărtășește capturile și cu fanii săi.

Exemplarul de somn, unul dintre cele mai mari din Europa

„Îmi dau seama că acesta este unul dintre cei mai mari somni pe care i-am văzut vreodată în Europa. Timp de zece minute nu se întâmplă nimic. Brusc, somnul se întoarce și înoată direct către momeala mea” a declarat acesta.

Peștele are o putere impresionantă. Vágner spune că deja îi era greu să țină singur undița. Pescarul profesionist are experiență cu somnii și a prins mulți la rândul său, inclusiv exemplare mari. Dar un somn ca acesta? Niciodată. Timp de aproape 50 de minute luptă cu gigantul, până când reușește să-l scoată din apă. „Nu știu dacă tremur din cauza frigului, stresului sau adrenalinei, dar sunt complet epuizat. Sunt total șocat!”

Abia atunci realiză cât de masiv este cu adevărat somnul. „Impresionant nu este doar lungimea, ci mai ales înălțimea și lățimea peștelui.” Peștele a fost atât de greu încât i-a alunecat de mai multe ori din mână și a fost aproape să reintre în apă. Dar Vágner își păstrează calmul și, cu ultimele forțe, reușește să aducă peștele la mal. „Niciodată nu am fost atât de epuizat. Respir ca după un maraton și nu-mi vine să cred ce văd cu ochii mei.”

Peștele descoperit de pescarul înfocat are 2,68 metri lungime

Somnul are 268 de centimetri lungime. „Un pește minunat, aproape impecabil.” O senzație absolută pentru pescarul profesionist.

Și în Elveția au fost prinși mai mulți somni uriași. În august 2022, un somn impresionant din Lacul Greifensee a atras atenția publicului. Doi pescari amatori din Zurich au scos un somn de 2,2 metri. Ce părea inițial un triumf, s-a încheiat însă cu o amendă pentru cruzime față de animale, deoarece lipsa echipamentului adecvat i-a împiedicat să-l stăpânească și să-l omoare conform legii.

Un scenariu similar a avut loc în 2021, când Ludwig Korn, în vârstă de 15 ani, a prins un somn de peste doi metri din Rin, în Stein AG. După 15 minute de luptă, a reușit să scoată peștele la mal. Spre deosebire de pescarii amatori elvețieni, Korn a eliberat somnul nevătămat.

Imaginile cu captura impresionantă s-au viralizat printre pasionații de pescuit FOTO: Facebook
Imaginile cu captura impresionantă s-au viralizat printre pasionații de pescuit FOTO: Facebook

Cum au ajuns pescarii să descopere tot mai multe exemplare de somn gigant în Europa

De fapt, somnii devin tot mai mari și mai grei și apar din ce în ce mai frecvent în aceste zone. Cele mai recente date ale Agenției Federale pentru Mediu datează din 2023. Atunci, 7.622 de somni capturați au fost înregistrați în statisticile pescuitului, față de doar 506 exemplare în 2003.

Această creștere puternică este probabil legată de temperaturile din ce în ce mai ridicate ale apelor, favorizate de schimbările climatice, care stimulează atât răspândirea, cât și creșterea somnilor. 

Europa

