Misterul Tezaurului Dacic continuă. Singurul om care ştie unde este ascuns aurul refuză să colaboreze cu poliţia. „Creierul” jafului va fi audiat

Anchetatorii olandezi îl vor audia pe principalul suspect considerat „creierul” jafului Tezaurului Dacic de la Muzeul Drents. Bărbatul care, potrivit anchetei, este singurul care ştie unde sunt ascunse piesele de aur furate, inclusiv coiful de la Coţofeneşti şi brăţările dacice.

Deşi complicii săi au colaborat cu autorităţile, nimeni nu cunoaşte locul exact al tezaurului, iar suspiciunile indică o posibilă legătură a suspectului cu un grup interlop.

Anchetatorii olandezi se concentrează pe cel supranumit "creierul operațiunii". Vorbim despre bărbatul de 36 de ani, cel care este bănuit că a creionat planul jafului de la Muzeul Drents din Olanda. După ce o parte dintre cei anchetați în acest caz au acceptat să colaboreze cu polițiștii, s-a ajuns la concluzia că de la aceștia s-au scos toate datele care se puteau scoate, respectiv modul în care a fost pus la punct planul jafului, dar şi modul în care s-a desfășurat. Însă niciunul dintre ei nu știe locul în care se află tezaurul dacic, astfel încât anchetatorii se concentrează acum pe singura persoană care ar cunoaște locul în care se află coiful de la Coțofenești și brățările dacice, potrivit antena3.ro.

„Creierul” jafului nu a vrut să colaboreze cu anchetatorii. El va fi audiat

Având în vedere că, din mărturiile avute până acum la dosar și, de asemenea, din toate datele obținute în urma cercetărilor, anchetatorii olandezi consideră că bărbatul de 36 de ani este cel care a ascuns tezaurul dacic într-un loc pe care doar el îl ştie, în apropierea Olandei.

Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul ştia deja cui trebuie să-i vândă tezaurul, deoarece se merge pe ipoteza că jaful ar fi fost comandat chiar de un grup de interlopi, un club moto interzis de instanţă, numit Hells Angels, mai precizeaza sursa citată.

Bărbatul este singurul care nu a colaborat până acum cu anchetatorii, ba chiar ar fi încercat să îi facă și pe complicii săi să tacă, având o reacție agresivă chiar în camera de anchetă față de unul dintre tinerii care este arestat în acest moment.

Coiful de la Coţofeneşti şi brăţările dacice au fost furate la începutul anului de la Muzeul Drents din Olanda, după un jaf ca în filme.

