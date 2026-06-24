SUA vor să aprobe vânzarea de motoare pentru avionul de luptă turc Kaan, în pofida obiecțiilor din Congres

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să avanseze cu vânzarea către Turcia a zeci de motoare pentru avioane de luptă produse de compania americană General Electric, în ciuda obiecțiilor exprimate de membri ai Congresului, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu dosarul.

Potrivit uneia dintre surse, pachetul ar avea o valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Motoarele vor fi utilizate pentru programul Kaan, primul avion de luptă dezvoltat integral de Turcia, un proiect lansat în 2016 în cadrul eforturilor Ankarei de a-și dezvolta propria industrie de apărare.

Decizia ar urma să fie finalizată în următoarele zile

Reuters notează că tranzacția ar putea fi finalizată în zilele următoare, urmând ca Departamentul de Stat să transmită ulterior notificarea oficială către Congres.

Decizia vine deși congresmanul democrat Gregory Meeks, membru de rang înalt al Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, și-a exprimat rezervele în timpul procesului informal de evaluare a vânzării.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze informațiile.

Relația dintre Washington și Ankara rămâne complicată

Relațiile dintre Statele Unite și Turcia s-au îmbunătățit în timpul administrației Trump, care a menținut o relație apropiată cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Totuși, cele două state continuă să fie afectate de disputele legate de excluderea Turciei din programul avionului de luptă F-35 și de sancțiunile impuse după achiziționarea de către Ankara a sistemelor rusești de apărare antiaeriană S-400.

Washingtonul susține că sistemele S-400 reprezintă un risc pentru securitatea alianței și pentru tehnologia militară occidentală.

Anunțul privind posibila aprobare a contractului vine cu puțin timp înainte de summitul NATO găzduit de Turcia pe 7 și 8 iulie, într-un context marcat de dezbateri privind cheltuielile pentru apărare și rolul aliaților în actualele crize de securitate.