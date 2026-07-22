Încă o lovitură pentru Putin: Un F-16 ucrainean a doborât pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc într-o luptă aeriană

Un avion de vânătoare F-16 ucrainean a doborât pentru prima dată un aparat rusesc într-o luptă aeriană, a declarat șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, în cadrul unei audieri în Comitetul pentru Alocări Bugetare al Senatului american.

În timpul audierii, senatorul Richard Durbin l-a întrebat pe generalul Caine ce impact ar putea avea o eventuală întrerupere, pe o perioadă de trei ani, a finanțării sistemelor de apărare antiaeriană destinate Ucrainei.

Răspunzând, generalul a subliniat că industria de apărare ucraineană și-a extins semnificativ propriile capacități — de la sisteme de tip "sol-aer" până la mijloace de luptă aeriană.

Drept exemplu, Caine a menționat o luptă aeriană recentă în care, potrivit acestuia, un F-16 ucrainean a doborât pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc.

"Recent am asistat la prima luptă aeriană în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc. În ultimii câțiva ani, datorită sprijinului mai multor parteneri, Ucraina și-a consolidat semnificativ sistemul de apărare pe mai multe niveluri", a declarat generalul.

Caine a adăugat că, grație ajutorului aliaților, Ucraina și-a întărit considerabil sistemul de apărare stratificat și și-a extins capacitățile militare proprii.

În cadrul audierii, generalului i s-a adresat și o întrebare directă despre cine ar dori să câștige războiul dintre Rusia și Ucraina.

"Vreau ca Ucraina să câștige", a răspuns Caine.

Întrebat dacă Rusia este o prietenă a Statelor Unite, generalul a spus că este vorba despre "o relație complicată", adăugând că nu consideră Rusia un aliat al Americii.

Până acum, Forțele Aeriene ale Ucrainei nu au raportat oficial doborârea vreunui avion de vânătoare rusesc cu ajutorul unui F-16.

Pe 21 iulie, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene a anunțat că militarii ucraineni au lovit un avion de vânătoare rusesc MiG-29 și un sistem de rachete antiaeriene "Panțîr-S1" pe aerodromul Galino din regiunea Kursk. Potrivit comandamentului, operațiunea a fost realizată cu drone de către Brigada 15 de artilerie "Cernîi Lis" ("Pădurea Neagră"), iar imagini ale atacului au fost publicate ulterior. Conform estimărilor Statului Major General, valoarea țintelor distruse se ridică la aproximativ 45 de milioane de dolari.

Anterior, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat un atac asupra aerodromului militar Engels-2, produs în noaptea de 18 iulie. Potrivit serviciului secret ucrainean, atacul a lovit un bombardier strategic Tu-95MS, folosit de Rusia pentru lansarea de rachete de croazieră asupra Ucrainei. Ulterior au apărut imagini din satelit care arată aparatul cu avarii semnificative în urma exploziei.

De asemenea, pe 20 iulie, SBU a făcut bilanțul celei de-a treia săptămâni a campaniei de 40 de zile menite să oblige Rusia să accepte pacea, precizând că atacurile principale s-au concentrat asupra regiunilor sudice ale Federației Ruse și asupra teritoriilor ucrainene aflate temporar sub ocupație.