 Soția lui Dmitri Peskov contestă în instanță sancțiunile UE și cere despăgubiri de peste 2 milioane de euro | adevarul.ro
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Soția lui Dmitri Peskov contestă în instanță sancțiunile UE și cere despăgubiri de peste 2 milioane de euro

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Tatiana Navka, soția purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a contestat în instanță sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Fosta campioană olimpică la patinaj artistic a fost inclusă pe lista de sancțiuni a UE în iunie 2022, alături de copiii lui Peskov, Elizaveta și Nikolai.

Dmitri Peskov și Tatiana Navka/FOTO: Instagram @tatiana_navka
Dmitri Peskov și Tatiana Navka/FOTO: Instagram @tatiana_navka

Moscow Times scrie că, la acea vreme, Bruxelles-ul a precizat că sancțiunile, care includ interdicția de a călători în Uniunea Europeană și restricții financiare, au fost impuse „în legătură cu acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei”.

Potrivit informațiilor publicate pe platforma EUR-Lex, Navka, născută în fosta Ucraina, dar cetățean rus, încearcă acum să obțină anularea sancțiunilor prin intermediul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În acțiunea depusă, aceasta susține că motivele restricțiilor nu au fost prezentate în mod corespunzător, că au fost comise erori de drept și de apreciere a faptelor și că UE nu a demonstrat existența unei legături suficiente între ea și obiectivele sancțiunilor.

Totodată, Navka solicită despăgubiri de la Consiliul Uniunii Europene pentru prejudicii materiale, afectarea reputației și alte prejudicii nepatrimoniale, în valoare totală de peste 2 milioane de euro.

O altă bază de date oficială a UE arată că și Ekaterina Ignatova, soția lui Serghei Cemezov, directorul corporației de stat ruse din industria de apărare și tehnologie Rostec, încearcă să obțină anularea sancțiunilor europene prin aceeași procedură juridică.

Tatiana Aleksandrovna Navka este o fostă patinatoare artistică rusă specializată în dans pe gheață și soția lui Dmitri Peskov.

Împreună cu partenerul său de dans, Roman Kostomarov, a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2006, a devenit de două ori campioană mondială (2004 și 2005), de trei ori câștigătoare a Finalei Grand Prix (2003–2005) și de trei ori campioană europeană (2004–2006).

La începutul carierei sale sportive, a concurat pentru Uniunea Sovietică, iar ulterior pentru Belarus.

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