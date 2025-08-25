Donald Trump sugerează că a discutat din nou cu Putin: „Cel mai simplu război de oprit este cel din Ucraina”

Președintele Donald Trump a sugerat luni că a purtat recent o discuție cu liderul rus Vladimir Putin, declarând că este convins că războiul din Ucraina poate fi încheiat, pe care l-a descris drept „un conflict al orgoliilor”, fără a oferi însă detalii despre eventuale progrese în planul său de pace.

Președintele american a discutat din nou cu Putin de la întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni

Preşedintele american Donald Trump a răspuns afirmativ luni la întrebarea unui reporter dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Cred că vom pune capăt războiului", a declarat preşedintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe preşedinţii Rusiei şi Ucrainei în jurul aceleiaşi mese pare să fi stagnat.

Trump a mai spus, conform Reuters, că nu a discutat despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina şi a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Kievul.

Potenţialele garanţii de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în calea încheierii războiului Rusiei în Ucraina.

Putin, reticent să-l întâlnească pe Zelenski „pentru că nu-l place”

De asemenea, liderul de la Casa Albă a declarat că, în timpul întâlnirii sale de la 15 august cu Vladimir Putin din Alaska, cei doi lideri au discutat despre limitarea dimensiunii arsenalului nuclear masiv al ţărilor lor odată ce criza din Ucraina va fi rezolvată.

"Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere, şi am vorbit şi despre asta. Face parte din asta, dar trebuie să terminăm războiul", le-a declarat Trump reporterilor adunaţi în Biroul Oval.

Întrebat de ce Putin pare reticent să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns: "Pentru că nu-l place".

Războiul din Ucraina, „cel mai simplu de rezolvat” potrivit președintelui SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a numit războiul din Ucraina "un conflict al orgoliilor". El a subliniat că a oprit şapte războaie şi că era de părere că "ca cel mai simplu de rezolvat va fi cel dintre Rusia şi Ucraina" conform antena3.ro.

"Am oprit şapte (N.r. - războaie), şi credeam, sincer, că cel mai simplu de rezolvat va fi cel dintre Rusia şi Ucraina... Dar acela se dovedeşte a fi, de fapt, un conflict al orgoliilor! E genul ăla de chestie... Dar trebuie să îl oprim. Până la urmă, îl vom opri şi pe ăsta", a spus Trump luni.

Operațiunea „Speranța”. Cum a reușit Trump să planteze în societatea ucraineană iluzia periculoasă a unui final apropiat al războiului

Președintele american Donald Trump n-a avut nevoie de tancuri sau de întruniri secrete cu agenți ai Kremlinului pentru a destabiliza, chiar și temporar, voința unui popor aflat sub asediu. A fost suficient să rostească, cu ambiguitatea specifică discursului populist, că „pacea este posibilă”, iar „negocierile cu Putin” ar putea aduce sfârșitul războiului „în 24 de ore”.

Această formulă, reluată obsesiv de liderul de la Casa Albă a fost auzită și interpretată, în mod inevitabil, și la Kiev. Iar efectele ei nu sunt doar geopolitice, ci profund psihologice.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există "luminiţa de la capătul tunelului" în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska, informează Reuters.