Publicat:

Mexicul a extrădat în Statele Unite 26 de lideri de rang înalt ai cartelurilor, în cadrul celui mai recent acord major cu administrația Trump, pe fondul intensificării presiunilor americane asupra rețelelor criminale care trimit droguri peste graniță.

26 de membri ai cartelurilor au fost expulzați în SUA Oscar Ramirez / X
26 de membri ai cartelurilor au fost expulzați în SUA Oscar Ramirez / X

Autoritățile mexicane au anunțat, marți, că au transferat 26 de deținuți căutați în SUA pentru legături cu grupări de trafic de droguri, după ce Departamentul de Justiție american a promis că procurorii nu vor cere pedeapsa cu moartea în niciunul dintre cazuri, transmite The Guardian.

Printre cei predați se află Abigael González Valencia, lider al grupării „Los Cuinis”, strâns aliată cu temutul cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un alt inculpat, Roberto Salazar, este acuzat de implicare în uciderea, în 2008, a unui adjunct al șerifului din comitatul Los Angeles.

Este a doua oară, în ultimele luni, când Mexicul expulzează membri ai cartelurilor acuzați de trafic de droguri, crime și alte infracțiuni, în contextul presiunilor venite din partea administrației Trump pentru a stopa fluxul de stupefiante peste graniță. În februarie, Mexicul a predat SUA 29 de figuri importante, printre care și pe celebrul traficant Rafael Caro Quintero, responsabil de uciderea, în 1985, a unui agent DEA american.

Aceste transferuri au avut loc la câteva zile înainte ca tarifele vamale de 25% asupra importurilor din Mexic să intre în vigoare. Luna trecută, Donald Trump a discutat cu președintele mexican Claudia Sheinbaum și a convenit amânarea cu 90 de zile a tarifelor de 30% amenințate, pentru a permite negocierile.

Sheinbaum s-a arătat mai dispusă decât predecesorul său să coopereze pe probleme de securitate, acționând mai agresiv împotriva cartelurilor, dar a respins ferm ideea unei intervenții militare americane în Mexic, invocată de Trump și alți oficiali.

Administrația Trump a făcut din destructurarea cartelurilor de droguri o prioritate, desemnând CJNG și alte șapte grupări de crimă organizată din America Latină drept organizații teroriste străine.

Abigael González Valencia este cumnatul liderului CJNG, Nemesio Rubén „El Mencho” Oseguera Cervantes, una dintre cele mai căutate ținte ale SUA. A fost arestat în februarie 2015, în Puerto Vallarta, Jalisco, și a contestat extrădarea până în prezent.

Împreună cu doi dintre frații săi, a condus „Los Cuinis”, gruparea care a finanțat crearea și expansiunea CJNG, considerat unul dintre cele mai puternice și violente carteluri din Mexic, implicat în traficul a sute de tone de cocaină, metamfetamină și fentanil către SUA și alte țări, cunoscut pentru acte extreme de violență, asasinate, tortură și corupție.

Unul dintre frații săi, José González Valencia, a fost condamnat, în iunie, de o instanță federală din Washington, la 30 de ani de închisoare în SUA, după ce a pledat vinovat pentru trafic internațional de cocaină. Acesta fusese arestat în 2017, în timpul primei administrații Trump, într-o stațiune din Brazilia, unde se afla în vacanță cu familia, sub un nume fals.

