search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Furnizau fete la Mar-a-Lago”. Legăturile lui Donald Trump cu serviciile speciale din Rusia. Acuzații grave aduse de un fost șef de serviciu secret

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul șef al Serviciului de Securitate de Stat al Kazahstanului, Alnur Mussayev, susține că Vladimir Putin ar deține documente compromițătoare despre Donald Trump, inclusiv dovezi privind infracțiuni sexuale și spălare de bani.

Putin ar deține documente compromițătoare despre Donald Trump FOTO: Facebook
Putin ar deține documente compromițătoare despre Donald Trump FOTO: Facebook

Într-o postare pe rețelele sociale, Alnur Mussayev afirmă că „președintele Donald Trump va reuși, probabil, să împiedice în SUA ancheta privind infracțiunile sale de natură sexuală și spălarea banilor proveniți din Rusia, Kazahstan și alte foste republici sovietice”.

Potrivit acestuia, Trump controlează deja instituțiile-cheie din America: „Congresul, Procuratura, FBI, comunitatea de informații, forțele armate, cea mai mare parte a sistemului judiciar, poliția de imigrare, transformată în garda sa personală, toți execută astăzi doar ordinele lui Donald Trump”.

Mussayev adaugă însă că influența lui Trump nu se extinde asupra Moscovei: „Nu reușește să influențeze Rusia și, în special, FSB-ul și pe Putin, pentru a împiedica șantajul cu materiale compromițătoare”.  

Potrivit lui Mussayev, foștii săi colegi din KGB i-au confirmat, „deocamdată confidențial”, că Vladimir Putin ar deține „un dosar mare, atent documentat despre crimele lui Trump. Acesta ar conține „documente privind majoritatea tranzacțiilor în conturi direct deținute de Trump sau asociate dovedit cu numele său, declarații ale agenților ce pot fi transformate rapid în mărturii de martor, precum și documente audio și video care arată infracțiuni sexuale împotriva minorilor și violență asupra femeilor”.

„Chiar și fără mine și fără colegii mei din serviciile speciale rusești, orice om perspicace vede scurgerile controlate de informații compromițătoare din FSB, care îi provoacă lui Trump lovituri dureroase și îl obligă să rămână în ton cu interesele Rusiei de dezbinare a NATO și Uniunii Europene, precum și de a ajuta la asigurarea capitulării Ucrainei”, mai susține Mussayev.

Nume și rețele de influență

Fostul șef al serviciilor secrete kazahe îl menționează și pe Tofik Arifov, „fost cetățean al Kazahstanului”, care „în anii ’90 a fost urmărit penal pentru infracțiuni economice”. În anii 2000, la cererea FSB, „dosarul a fost închis, iar toate materialele, conform Acordului de asistență juridică, au fost predate Rusiei”. Mussayev precizează că Arifov „era o sursă valoroasă de informații și un agent de influență” care „folosea escorte nu doar pentru distracție, ci și pentru compromiterea persoanelor de interes pentru FSB”.

„În fotografia cu Arifov mai apar trei bărbați, bogați oameni de afaceri din Kazahstan (de la stânga la dreapta: de spate Likhudzaev, Shadiev și Mashkevich). Acești patru foști cetățeni kazahi, la cererea FSB, furnizau fete pe insula lui Epstein și la Mar-a-Lago”, afirmă Mussayev.

Citește și: Trump, colaborator al spionajului rus? Ce spune un fost general KGB

Acuzații mai vechi: „Trump a fost recrutat în 1987 sub numele de cod Krasnov”

Nu este prima dată când Mussayev îl acuză pe Trump de legături cu serviciile secrete ruse. Fostul ofițer KGB susține că președintele american ar fi fost recrutat de serviciul sovietic de securitate în 1987, sub pseudonimul „Krasnov”.

În 1987, făceam parte din Direcția a 6-a a KGB-ului URSS la Moscova”, scria Mussayev pe 20 februarie. „Cea mai importantă direcție de muncă era recrutarea de oameni de afaceri din țări capitaliste. În acel an, administrația noastră a recrutat un om de afaceri în vârstă de 40 de ani din Statele Unite, pe Donald Trump, sub pseudonimul «Krasnov».” El încerca astfel să explice „voința adesea deconcertantă a lui Donald Trump de a-i face pe plac lui Vladimir Putin”.

În februarie 2018, Mussayev confirma public existența unor materiale compromițătoare: „Donald Trump este în cârligul FSB și înghite momeala tot mai adânc... Trump face parte din categoria persoanelor ideal recrutabile. N-am nicio îndoială că Rusia deține materiale compromițătoare despre președintele american, că de-a lungul multor ani Kremlinul l-a promovat pe Trump în postul de președinte al principalei puteri mondiale”.

Citește și: Cum a căzut Trump în plasa KGB: ipoteza relaţiei de zeci de ani cu serviciul secret sovietic şi beneficiile fiecăreia dintre părţi

Alte mărturii din interiorul KGB

Mussayev nu este singurul fost ofițer care susține acest lucru. În cartea „American Kompromat” (2021) a jurnalistului Craig Unger, fostul maior KGB Iuri Șveț afirmă că Trump a fost „cultivat ca agent rus” încă din anii ’80 și că era „o țintă perfectă” datorită „vanității și narcisismului” său.

Șveț detaliază că interesul Moscovei pentru Trump a apărut în 1977, după căsătoria cu Ivana Zelnickova, un model ceh, și că familia Trump a fost monitorizată de serviciile secrete cehoslovace și KGB. În 1987, în timpul unei vizite la Moscova și Sankt Petersburg, agenți KGB i-ar fi sugerat lui Trump să intre în politică.

Nu exista un plan măreț să fie președinte peste 40 de ani. La vremea aceea, rușii încercau să recruteze cât mai multe persoane. Trump era un colaborator ideal”, a declarat Șveț.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
gandul.ro
image
O stare de asediu permanent. De ce Kremlinul se pregătește pentru viața după război
mediafax.ro
image
Donald Trump vinde pe bani grei pacea lumii. Ce ascunde întâlnirea istorică pe care preşedintele SUA o are cu Vladimir Putin
fanatik.ro
image
Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea
observatornews.ro
image
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa, total neaşteptată
playtech.ro
image
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Banii nu pot cumpăra fericirea". Antrenoarea din România și-a îndeplinit un vis pe un stadion celebru din Europa
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI. David Popovici își păstrează culoarul și în afara bazinului! Conduce un alt Porsche și a făcut baie de mulțime la mall FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Mihaela Rădulescu, imagini sfâșietoare după moartea năprasnică a lui Felix. Cum reușește să facă față durerii: ”Noi am trăit în fiecare zi”

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie