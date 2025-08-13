„Furnizau fete la Mar-a-Lago”. Legăturile lui Donald Trump cu serviciile speciale din Rusia. Acuzații grave aduse de un fost șef de serviciu secret

Fostul șef al Serviciului de Securitate de Stat al Kazahstanului, Alnur Mussayev, susține că Vladimir Putin ar deține documente compromițătoare despre Donald Trump, inclusiv dovezi privind infracțiuni sexuale și spălare de bani.

Într-o postare pe rețelele sociale, Alnur Mussayev afirmă că „președintele Donald Trump va reuși, probabil, să împiedice în SUA ancheta privind infracțiunile sale de natură sexuală și spălarea banilor proveniți din Rusia, Kazahstan și alte foste republici sovietice”.

Potrivit acestuia, Trump controlează deja instituțiile-cheie din America: „Congresul, Procuratura, FBI, comunitatea de informații, forțele armate, cea mai mare parte a sistemului judiciar, poliția de imigrare, transformată în garda sa personală, toți execută astăzi doar ordinele lui Donald Trump”.

Mussayev adaugă însă că influența lui Trump nu se extinde asupra Moscovei: „Nu reușește să influențeze Rusia și, în special, FSB-ul și pe Putin, pentru a împiedica șantajul cu materiale compromițătoare”.

Potrivit lui Mussayev, foștii săi colegi din KGB i-au confirmat, „deocamdată confidențial”, că Vladimir Putin ar deține „un dosar mare, atent documentat despre crimele lui Trump”. Acesta ar conține „documente privind majoritatea tranzacțiilor în conturi direct deținute de Trump sau asociate dovedit cu numele său, declarații ale agenților ce pot fi transformate rapid în mărturii de martor, precum și documente audio și video care arată infracțiuni sexuale împotriva minorilor și violență asupra femeilor”.

„Chiar și fără mine și fără colegii mei din serviciile speciale rusești, orice om perspicace vede scurgerile controlate de informații compromițătoare din FSB, care îi provoacă lui Trump lovituri dureroase și îl obligă să rămână în ton cu interesele Rusiei de dezbinare a NATO și Uniunii Europene, precum și de a ajuta la asigurarea capitulării Ucrainei”, mai susține Mussayev.

Nume și rețele de influență

Fostul șef al serviciilor secrete kazahe îl menționează și pe Tofik Arifov, „fost cetățean al Kazahstanului”, care „în anii ’90 a fost urmărit penal pentru infracțiuni economice”. În anii 2000, la cererea FSB, „dosarul a fost închis, iar toate materialele, conform Acordului de asistență juridică, au fost predate Rusiei”. Mussayev precizează că Arifov „era o sursă valoroasă de informații și un agent de influență” care „folosea escorte nu doar pentru distracție, ci și pentru compromiterea persoanelor de interes pentru FSB”.

„În fotografia cu Arifov mai apar trei bărbați, bogați oameni de afaceri din Kazahstan (de la stânga la dreapta: de spate Likhudzaev, Shadiev și Mashkevich). Acești patru foști cetățeni kazahi, la cererea FSB, furnizau fete pe insula lui Epstein și la Mar-a-Lago”, afirmă Mussayev.

Acuzații mai vechi: „Trump a fost recrutat în 1987 sub numele de cod Krasnov”

Nu este prima dată când Mussayev îl acuză pe Trump de legături cu serviciile secrete ruse. Fostul ofițer KGB susține că președintele american ar fi fost recrutat de serviciul sovietic de securitate în 1987, sub pseudonimul „Krasnov”.

„În 1987, făceam parte din Direcția a 6-a a KGB-ului URSS la Moscova”, scria Mussayev pe 20 februarie. „Cea mai importantă direcție de muncă era recrutarea de oameni de afaceri din țări capitaliste. În acel an, administrația noastră a recrutat un om de afaceri în vârstă de 40 de ani din Statele Unite, pe Donald Trump, sub pseudonimul «Krasnov».” El încerca astfel să explice „voința adesea deconcertantă a lui Donald Trump de a-i face pe plac lui Vladimir Putin”.

În februarie 2018, Mussayev confirma public existența unor materiale compromițătoare: „Donald Trump este în cârligul FSB și înghite momeala tot mai adânc... Trump face parte din categoria persoanelor ideal recrutabile. N-am nicio îndoială că Rusia deține materiale compromițătoare despre președintele american, că de-a lungul multor ani Kremlinul l-a promovat pe Trump în postul de președinte al principalei puteri mondiale”.

Alte mărturii din interiorul KGB

Mussayev nu este singurul fost ofițer care susține acest lucru. În cartea „American Kompromat” (2021) a jurnalistului Craig Unger, fostul maior KGB Iuri Șveț afirmă că Trump a fost „cultivat ca agent rus” încă din anii ’80 și că era „o țintă perfectă” datorită „vanității și narcisismului” său.

Șveț detaliază că interesul Moscovei pentru Trump a apărut în 1977, după căsătoria cu Ivana Zelnickova, un model ceh, și că familia Trump a fost monitorizată de serviciile secrete cehoslovace și KGB. În 1987, în timpul unei vizite la Moscova și Sankt Petersburg, agenți KGB i-ar fi sugerat lui Trump să intre în politică.

„Nu exista un plan măreț să fie președinte peste 40 de ani. La vremea aceea, rușii încercau să recruteze cât mai multe persoane. Trump era un colaborator ideal”, a declarat Șveț.